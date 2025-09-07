Gran notícia! Messi recomana el seu fitxatge al FC Barcelona: 'És un central TOP'
Messi aconsella Deco sobre el fitxatge d’un central argentí
Leo Messi porta gairebé dues dècades de trajectòria com a futbolista professional en què s'ha consolidat com una gran llegenda mundial. Ha aconseguit tot tipus de títols tant col·lectius com individuals, trencant qualsevol quantitat de rècords. Des del seu debut oficial amb el Barça el 16 d'octubre 2004 contra l'Espanyol, i fins avui, Leo ha disputat més de 1000 partits.
Al Barça, va estar gairebé 17 temporades al primer equip, disputant el seu darrer partit com a blaugrana el maig de 2021 contra el Celta. S'ha convertit en el futbolista amb més partits disputats al club amb un total de 778, màxim golejador històric amb 672 i més guardonat amb 35 títols. Leo Messi és llegenda havent batut tots els rècords al conjunt blaugrana.
Actualment, és jugador de l'Inter de Miami, amb el qual ha disputat el recent Mundial de Clubs. Leo segueix l'actualitat culer, sent coneixedor de la marxa del veterà central Iñigo Martínez al club saudita Al-Nassr, Messi no ha dubtat a recomanar un fitxatge a Deco. Iñigo Martínez era un pilar a la rereguarda culer, formant una gran parella amb el jove de la Masia Pau Cubarsí i deixa un buit important en defensa.
Deco no descarta el fitxatge d'un central al gener
Diversos són els noms que han aparegut a les portades de la premsa que es vinculen al Barça en un futur proper. S'ha parlat de Murillo o de Bastoni, però en les darreres hores està agafant força un altre central, l'argentí Lisandro Martínez. El defensa ha estat campió del món al costat de Leo Messi i actualment juga al Manchester United.
Lisandro encaixa perfectament en l'estil de joc de Hansi Flick, es tracta d'un defensa ràpid al tall i contundent en el joc aeri. La seva sortida de pilota és prou neta com per poder jugar al Camp Nou. El Barça podria haver començat la seva estratègia per assegurar-se que el central argentí pugui arribar a Barcelona el proper estiu.
Flick interessat en Lisandro Martínez
L'actual central del United, de 27 anys, és a l'agenda barcelonista com a possible reforç per al 2026. El defensa és molt del gust de Flick, qui valora molt positivament la seva capacitat per iniciar el joc des del darrere. El seu bon posicionament al camp i la seva velocitat en els talls són altres aspectes del seu perfil com a defensor.
El contracte de l'argentí amb el United venç el 2027 i els anglesos podrien valorar una venda a baix cost per evitar que surti lliure el juny de 2027. El gran obstacle per al seu fitxatge és el seu historial de lesions; actualment es troba en procés de recuperació d'una ruptura de creuats. Lisandro Martínez ha demostrat ser un futbolista d'elit, de gran lideratge, que el converteixen en un central cobejat al mercat futbolístic.
Més notícies: