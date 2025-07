El PSG de Luis Enrique, a per al gran descart del Madrid: està valorat en 60 quilos

L'objectiu de Luis Enrique és mantenir el PSG al més alt de l'elit futbolística després de conquerir la Champions League. Per aconseguir-ho, el tècnic espanyol és conscient que necessita mantenir el nivell competitiu de la plantilla. Actualment, l'equip parisenc compta amb jugadors de talla mundial com el francès Doué o el portuguès Vitinha, però sempre hi ha lloc per a més talent.

En aquest sentit, Luis Enrique s'ha fixat en el Real Madrid, on hi ha un futbolista que no compta per a Xabi Alonso. El club blanc ja ha gastat més de 180 milions en fitxatges aquest estiu i el més probable és que es produeixi alguna venda significativa. S'ha parlat molt de la possible sortida de Vinícius o Rodrygo, però Luis Enrique té un altre nom en ment.

Luis Enrique apreta per Eduardo Camavinga

Luis Enrique vol comptar amb Eduardo Camavinga al PSG. El migcampista francès, valorat en 60 milions, encara no ha pogut debutar sota les ordres de Xabi Alonso per culpa de les lesions. En la seva absència, Arda Güler ha ocupat la seva posició rendint a gran nivell, cosa que ha generat dubtes dins del staff del Madrid sobre el rol que tindrà Camavinga aquest any.

Tanmateix, mentre al Real Madrid hi ha dubtes, Luis Enrique ho té molt clar: vol Eduardo Camavinga. Sap que, gràcies al seu perfil més defensiu, podria tenir un paper destacat a la medul·lar de l'equip parisenc. A més, la polivalència de Camavinga també és un factor molt valorat per l'entrenador del PSG.

La seva millor posició és al pivot defensiu, tot i que també pot actuar com a interior, i fins i tot com a lateral. No és el típic migcampista sense recorregut, tot el contrari, gràcies al seu gran desplegament físic cobreix moltes zones del camp. Eduardo Camavinga és un jugador pel qual sospira Luis Enrique, i el Real Madrid ja ha respost a l'interès.

El Real Madrid respon a l'interès del PSG en Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga agrada al PSG i encara no ha debutat amb Xabi Alonso. En un principi, les informacions que arribaven de la capital eren que el migcampista francès seria el gran descart d'aquest estiu. Tanmateix, en les últimes hores hem pogut saber que el '6' del Real Madrid no es mourà del Bernabéu.

Eduardo Camavinga vol quedar-se i Florentino Pérez confia molt en les seves possibilitats, així que el tema queda tancat. Luis Enrique haurà de continuar pentinant el mercat de fitxatges per reforçar la medul·lar del PSG.