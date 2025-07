Raúl Asencio, defensa central del Madrid, no va completar un bon Mundial de Clubs, però al club blanc confien en les seves capacitats i en el seu marge de millora amb Xabi Alonso. Tot i el seu bon nivell sobre el terreny de joc després de debutar, la figura de Raúl Asencio ha estat qüestionada per problemes extraesportius, molts d'ells vinculats a la justícia. Raúl Asencio, processat per presumpta pornografia infantil, va canviar d'advocat i va obtenir protecció judicial per part del Reial Madrid: ha donat els seus fruits i ha aconseguit un nou acord pactat.

Segons ha avançat la Radio Televisió Canaria (RTVC), Raúl Asencio, processat per presumpta pornografia infantil, hauria arribat a un acord per rebaixar la seva responsabilitat en els fets que s'investiguen. Asencio, protegit per l'equip jurídic del Reial Madrid, hauria pactat amb la víctima per rebaixar la seva responsabilitat en el cas i, per tant, la seva condemna davant d'un jutge a Espanya.

Cal recordar que a Raúl Asencio se li imputa un delicte de revelació de secrets en concurs amb un altre de pornografia infantil. La víctima que apareix al vídeo dels famosos canterans del Reial Madrid demanava 4 anys de presó per a Raúl Asencio, ja que el defensa central hauria difós el vídeo privat. "Se l'acusa d'haver-lo compartit sabent que va ser enregistrat sense permís", informava la RTVC aquesta mateixa setmana.

Confirmat, Raúl Asencio arriba a un acord: el Madrid ha estat clau per aconseguir-lo

A principis de juny, el Reial Madrid va prendre cartes en l'assumpte i es va posar al servei del seu jugador, que renovarà fins al 2031 tot i el seu nivell actual. La víctima, que era menor d'edat, va confirmar que, com a acusació particular, ja han demanat l'obertura de judici per delictes de revelació de secrets i pornografia infantil. En el cas hi estan implicats Juan Rodríguez, Ferran Ruiz i Andrés García, igual que Raúl Asencio, qui hauria demanat i difós el vídeo sabent que va ser enregistrat sense permís.

Juan Rodríguez, Ruiz i Andrés García ja no són al Reial Madrid, però Raúl Asencio sí que forma part de l'estructura blanca, concretament del primer equip de Xabi Alonso. Raúl Asencio no va ser a la trobada sexual consentida que els seus tres companys d'equip van mantenir amb les dues joves afectades, però se li imputa un delicte de revelació de secrets. Raúl Asencio suposadament va rebre el vídeo i el va ensenyar a una tercera persona.

Amb el suport del Madrid, RTVC ha informat que Raúl Asencio hauria arribat a un acord amb les víctimes (una d'elles menor) per rebaixar la seva responsabilitat en els fets. Queda molt camí per recórrer, però sembla que Raúl Asencio, gràcies al gran suport judicial del Reial Madrid, podria sortir-ne victoriós d'un cas molt mediàtic a Espanya.