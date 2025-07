Tot canvia per a Eric Garcia després de la decisió de Luis Enrique: el PSG ofereix 120 M€

Eric García s'ha convertit en un jugador exemplar: amb la seva feina, esforç i constància, és el viu exemple que tot es pot aconseguir. L'estiu passat va tornar al Camp Nou després de la seva exitosa cessió al Girona sense tenir lloc assegurat. Hansi Flick contemplava el defensa de Martorell només com a central, però en aquesta posició hi ha molta competència.

Durant els primers mesos de competició, la participació d'Eric García va ser testimonial i, en conseqüència, es va rumorejar la seva possible sortida al mercat d'hivern. Tanmateix, a partir de gener tot va canviar: l'Eric va començar a jugar com a pivot en situacions d'emergència i va acabar sent el comodí de Flick. Ha estat capaç d'adaptar-se a l'eix de la defensa i al centre del camp, però a més, també ha actuat com a lateral amb gran encert.

Eric García es va convertir en el substitut perfecte de Jules Koundé en el tram final de la temporada. El francès va patir contratemps musculars i l'Eric va complir a la perfecció quan l'equip el va necessitar. El seu rendiment va ser tan bo que Hansi Flick l'ha catalogat com a intocable, quelcom en què podria convertir-se si el PSG porta a terme el seu pla mestre.

Eric García descobreix els plans de Luis Enrique: el PSG ve amb 120 milions

Luis Enrique té un objectiu clar després de conquerir la Champions League: continuar reforçant el vestidor parisenc. El tècnic asturià compta amb una plantilla molt completa, però creu que encara hi ha marge de millora. La seva ambició no s'ha esgotat i, per apuntalar la defensa, ha pensat en Jules Koundé.

L'internacional francès va destacar la temporada passada jugant pràcticament tot a un nivell molt alt, fet que ha cridat l'atenció del PSG. Luis Enrique vol comptar amb els seus serveis, ja que considera Jules Koundé un dels millors defenses del món. I, per aconseguir-ho, està disposat a oferir més de 100 milions.

Jules Koundé es queda, Eric García i Luis Enrique ja ho saben

Malgrat l'enorme oferta del conjunt parisenc, i llevat de sorpresa majúscula, el francès no està en venda. La confiança en Jules Koundé és total per part de la direcció esportiva del Barça. De fet, si en alguna cosa està pensant el club català és en la seva renovació.

Eric García ja té assumit que, tot i les intencions de Luis Enrique, l'any vinent haurà de continuar a l'ombra de Jules Koundé al lateral dret. I la veritat és que no té problemes que sigui així, ja que sap que Flick també el considera per a moltes altres posicions. Si no juga al costat de la defensa culer, l'Eric ho farà com a central o pivot, però el que està clar és que continuarà sent important per al Barça