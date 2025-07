Lamine Yamal, davanter del Barça i actual dorsal '10' del primer equip, s'ha traslladat de Barcelona a Conca i el motiu sorprèn i molt al Barça. Lamine Yamal seguirà jugant al Barça, com és evident, però s'ha desplaçat a Conca amb l'objectiu d'aconseguir un permís especial. Lamine Yamal acaba de fer 18 anys, per la qual cosa vol treure's el carnet de conduir i vol fer-ho a Conca, localitat on és molt més senzill aprovar.

Nombrosos famosos s'han desplaçat de les seves localitats a Conca per obtenir el permís de conduir, principalment perquè el trànsit és molt més reduït que a grans ciutats com Barcelona. A més, segons ha avançat el creador de contingut Ramón Álvarez de Mon, Lamine Yamal ha recorregut a l'Autoescola Cañada, que imparteix unes classes teòriques i pràctiques de caràcter intensiu. Dit això, Lamine Yamal es desplaçarà de Barcelona a Conca per cursar aquest intensiu, quelcom poc comú entre els jugadors del Barça.

Lamine Yamal deixa Barcelona i es muda a Conca: el motiu sorprèn el Barça

Per què Lamine Yamal ha optat per anar-se'n a Conca per obtenir el carnet de conduir? Doncs, segons diversos experts, ho ha fet per dos motius principals i força evidents. En primer lloc, perquè es tracta d'un municipi on pràcticament no hi ha llista d'espera i on la taxa d'aprovats és gairebé del 100%. D'altra banda, Lamine Yamal buscaria discreció, ja que treure's el carnet a Barcelona podria ser aclaparador per a una personalitat com ell, que ja és una de les grans figures del Barça.

Al Barça s'han sorprès força, sobretot perquè compten amb una autoescola de confiança on gairebé tots els jugadors del club obtenen els seus permisos per conduir. Tot i això, entenen la decisió d'un Lamine Yamal que, com avancem a 'e-Notícies' en exclusiva, es convertirà en nou ambaixador de CUPRA, patrocinador principal del FC Barcelona.

CUPRA fa mesos que treballa en el disseny i desenvolupament d'un nou model: el CUPRA Raval. Es tracta d'un cotxe 100% elèctric amb una potència de 226 CV i que es començarà a comercialitzar a partir d'aquest mateix 2025. L'objectiu de CUPRA és que Lamine Yamal es converteixi en el gran promotor d'aquest nou model de CUPRA, que va ser presentat sota el nom d'UrbanRebel.