Primera venda confirmada al Barça: Pedri s'acomiada, 30 milions i adeu

Després de superar una època marcada per les lesions, Pedri s'ha consolidat com un jugador clau per al FC Barcelona. Amb Hansi Flick a la banqueta, el '8' ha demostrat ser una peça indispensable, destacant tant en atac com en defensa. La seva capacitat per adaptar-se a diferents posicions al camp l'ha convertit en un emblema del club.

No obstant això, la situació de Pedri ha canviat recentment. Encara que el canari està content al Barça, la seva felicitat està condicionada directament pels companys que l'envolten. En aquest sentit, les últimes notícies rebudes han generat preocupació en el seu entorn, ja que el seu millor amic, Ferran Torres, està cada vegada més fora que dins del club català.

Pedri i la seva relació amb Ferran Torres

Pedri i Ferran Torres mantenen una amistat molt propera, cosa que tots dos han destacat en diverses ocasions. Sempre s'han mostrat molt units, demostrant la seva connexió tant dins com fora del camp. No obstant això, el futur de Ferran al FC Barcelona està en entredit, i no pel seu rendiment, sinó per les ofertes que pot arribar a rebre Deco.

Ferran Torres ha estat l'únic suplent amb el qual Flick compta de manera regular. Malgrat la seva importància en la rotació, la seva sortida del Barça sembla inevitable i ja té preu. La directiva culé està en una situació complicada i necessita diners per fer front a la planificació financera del club.

Ferran Torres ha rebut diverses ofertes per deixar sol a Pedri

Al gener, Deco i Laporta han rebut fins a quatre ofertes per Ferran Torres. Els clubs interessats han ofert un màxim de 20 milions d'euros, una xifra inferior al que el Barça esperava. Davant tal escenari, la directiva culé ha respost a l'interès generalitzat establint el preu de sortida de Ferran en 30 milions.

El Barça no està disposat a acceptar menys d'aquesta quantitat, ja que consideren que Ferran Torres té un valor significatiu per al club. De seguir aquest rumb, és probable que la venda de Ferran es concreti en el pròxim mercat d'estiu. Una decisió que podria tenir conseqüències en el rendiment de Pedri, el seu gran amic.

Si les negociacions segueixen com fins ara, la venda de Ferran Torres podria ser la primera de diverses al Barça. La necessitat d'equilibrar els comptes i fer front a noves inversions ha posat en dubte la permanència de diverses figures clau. Pedri, per la seva banda, espera que ningú ofereixi els 30 milions que demana el club perquè el seu amic pugui seguir al seu costat.