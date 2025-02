Del PSG al Barça per 40 milions, Luis Enrique no el vol i Deco respon: 'Per a...'

Luis Enrique ha assumit el lideratge del PSG amb la intenció de construir un equip competitiu després de la sortida de Mbappé. L'asturià ha pres decisions clau, buscant millorar la solidesa i l'equilibri de l'equip. Al llarg d'aquesta temporada ha integrat nous fitxatges i ha donat més protagonisme a jugadors com Ousmane Dembélé, consolidant la seva influència en la direcció del club.

Luis Enrique fa neteja al PSG i Deco s'interessa

Tanmateix, Luis Enrique també ha de prendre decisions difícils i una d'elles podria ser la sortida de Lucas Hernández. El lateral francès ha vist com s'han reduït els seus minuts de joc i no descarta sortir. A més, d'acord amb diverses fonts, el PSG estaria disposat a vendre'l per un preu de 40 milions, xifra que no ha passat desapercebuda per a Deco ni per al Barça.

El Barça, sempre atent a les oportunitats al mercat, ha posat els seus ulls en Lucas Hernández, considerant el seu fitxatge com una opció per reforçar el seu lateral esquerre. Tanmateix, la resposta de Deco, director de futbol del club, ha estat clara i directa. Tot i reconèixer el talent del jugador, Deco ha descartat el seu fitxatge per un motiu de pes.

Deco respon al possible fitxatge de Lucas Hernández

Segons sembla, Deco ha contestat que pagar 40 milions per Lucas Hernández per a que sigui el suplent d'Alejandro Balde és massa car. Deco no està disposat a realitzar una inversió tan alta per un jugador que, de moment, no seria titular indiscutible. Tot i que Lucas Hernández té qualitats que podrien beneficiar al Barça, el club considera que no justificaria el desemborsament econòmic que exigeix el PSG.

Per tant, el futur de Lucas Hernández continua sent incert. Tot i que Luis Enrique està disposat a vendre'l, el PSG no sembla disposat a baixar el preu de 40 milions, cosa que podria frenar l'interès d'altres clubs. Per la seva banda, el Barça, malgrat estar interessat en els seus serveis, no vol pagar tant, així que Deco ja valora altres alternatives.

Davant la difícil situació amb Lucas Hernández, Deco continua explorant noves opcions abans que torni a obrir el mercat de fitxatges. La directiva té clar que la prioritat és trobar un lateral esquerre que sigui competitiu, però que també s'ajusti a les necessitats econòmiques. Després de la renovació de Gerard Martín, la urgència no és tan gran, però el club no pot relaxar-se, ja que ja vam veure què va passar l'any passat quan Alejandro Balde va caure lesionat.