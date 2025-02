El Barça guanya al València i Ferran Torres s'acomiada, Flick ho confirma: 'El seu nou...'

El FC Barcelona ha arrollat el València per 0 a 5 en una nit màgica per als catalans, que han dominat de principi a fi. Flick ha presentat un onze realment competitiu, però també s'ha permès el luxe de, per exemple, deixar assegut al seu '9' estrella, Robert Lewandowski. El polonès ja suma la friolera de 30 gols i 3 assistències en només 32 partits jugats, per la qual cosa la seva suplència en un duel a cara o creu era arriscat.

Tanmateix, per alegria dels seguidors del Barça i tranquil·litat de Hansi Flick, Ferran Torres ha estat immens. El '7' ha tingut l'oportunitat de jugar davant el seu ex equip i no ha defraudat: ha vist porteria en tres ocasions i ha deixat molt bones sensacions. Una actuació portentosa que, irremeiablement, provocarà canvis en els plans de Flick.

Ferran Torres li dona la volta al seu futur

Ferran Torres ha estat un dels noms propis del passat mercat de fitxatges. Ha sonat amb força per recalar a l'AC Milan, però segons diverses fonts, l'oferta va ser rebutjada per Flick i per la directiva culé. Malgrat els rumors, el '7' no està en venda, encara que després de la seva actuació a Mestalla sí que es despedirà de la seva antiga posició.

En teoria, Ferran Torres va començar la temporada com a teòric suplent de Raphinha. Ansu Fati havia d'omplir el buit que pogués deixar Robert Lewandowski en certs partits, mentre que Pau Víctor i Fermín eren els escollits de Flick per donar descans a Lamine Yamal. Ara bé, després del València-Barça d'aquesta nit, el rol de Ferran Torres podria ser diferent.

Des de fa ja alguns partits, Ferran Torres acostuma a saltar al terreny de joc substituint Robert Lewandowski. Aquesta decisió de Flick, presa després de molta reflexió, respon a la necessitat de donar descans al polonès per la seva edat, però també a la plenitud que mostren els extrems titulars. Lamine Yamal i Raphinha no necessiten substitut, així que Flick segur que li ha confirmat a Ferran que la seva nova posició serà la de davanter centre de manera definitiva.

Amb Ferran Torres com a '9', Deco té clar el seu objectiu

Si Ferran Torres s'assenta com a recanvi de luxe de Lewandowski, Deco i la directiva culé tenen clar que han de buscar un jugador de banda. Malgrat que Lamine i Raphinha estan esplèndids i en plenitud física, qualsevol lesió pot truncar els plans de Flick.

És per això que, malgrat el que va succeir l'estiu passat, Deco segueix pensant en Nico Williams. L'extrem de l'Athletic, que va decidir seguir a Bilbao una temporada més, cada vegada té més possibilitats de recalar al Barça. La seva clàusula és assequible, té una gran relació amb diversos jugadors del conjunt català i, a més, encaixa en les necessitats de Flick.