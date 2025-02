Ni a la Copa, ni a LaLiga, ni a la Champions: Hansi Flick ho deixa clar, no jugarà més

Hansi Flick ha estat l'artífex d'un canvi profund en l'estil de joc, la mentalitat i els resultats del club català. No li ha tremolat el pols en cap moment a l'hora de prendre decisions que han afectat els integrants de la primera plantilla.

Una de les seves primeres aportacions va tenir lloc tan bon punt va arribar, quan, contra tot pronòstic, va deixar marxar a Gündogan. Hansi Flick ho va tenir clar des del principi: no veia al pivot alemany com a titular, no encaixava en la idea del seu nou Barça, així que va decidir deixar-lo marxar gratis. No obstant això, aquesta no ha estat l'única mesura que ha pres Flick des de la seva arribada al FC Barcelona.

Hansi Flick, mà de ferro

Una altra decisió important de l'alemany va ser apostar per Dani Olmo abans que per Nico Williams o un altre extrem. Si bé és cert que el Barça tenia com a prioritat el fitxatge de Nico, Hansi Flick va opinar que Olmo podia oferir un perfil més complet. D'aquesta manera, després de diverses reunions, va aconseguir convèncer a Deco, que va executar el fitxatge del mitjapunta espanyol a canvi de 60 milions.

D'altra banda, una de les últimes i més polèmiques decisions de l'entrenador alemany té el focus en la porteria. Iñaki Peña, que havia estat el titular indiscutible després de la lesió de Ter Stegen, ha vist com ha estat rellevat de la titularitat. Hansi Flick ha manifestat que compta amb Szczesny en totes les competicions i basa la seva elecció en l'experiència i lideratge del polonès.

Ara bé, malgrat tot el comentat, el més destacat de Hansi Flick des de la seva arribada al Barça té a veure amb Ansu Fati. El '10', que va haver de marxar cedit a la Premier el curs passat, va tornar amb l'esperança de guanyar-se la confiança de Flick. No obstant això, la realitat és una altra ben diferent.

Hansi Flick sentencia a Ansu Fati: no jugarà més

Ansu Fati no compta per a Hansi Flick: el calvari del '10' a l'inici de l'any vigent apunta a estendre's fins a final de temporada. Flick va tornar a prescindir d'Ansu per al partit de quarts de final de la Copa del Rei disputat contra el València a Mestalla. Una situació que no és nova, ja que és la cinquena vegada en 2025 que desapareix de la convocatòria.

Per respecte al canterà, Hansi Flick va deixar en mans d'Ansu Fati la disjuntiva de sortir a l'hivern o quedar-se per lluitar per un lloc. Però la realitat és que no compta amb els seus serveis a curt termini. Flick considera que Ansu no ha rendit al 100% després de la seva recuperació de l'última lesió.