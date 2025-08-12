Eric Garcia i Gerard Martín, sentenciats: 'El nou central del Barça arribarà en...'
La inesperada sortida d'Iñigo Martínez deixa un forat a la defensa culer: el nou central ja té data d'arribada
Després de la inesperada i dolorosa sortida d'Iñigo Martínez a l'Al-Nassr saudita, el veterà central basc deixa un forat a la defensa del FC Barcelona. Pau Cubarsí continuarà sent el gran líder de la rereguarda culer acompanyat, molt probablement, per Ronald Araújo. Per la seva banda, el danès Andreas Christensen pot convertir-se en el comodí ideal per anar rotant i donar descans a la resta.
A més dels centrals ja esmentats, Hansi Flick també disposa d'Eric García i Gerard Martín, que també poden actuar a l'eix central. Aquesta no és la situació ideal per al de Martorell, que s'havia assentat amb comoditat com a suplent de Koundé al lateral dret. Si Eric ha d'esperar per actuar com a central, com a quarta opció, podria restar-li minuts de joc a la plaça del lateral dret.
Aquesta situació es repeteix igualment en la figura de Gerard Martín, substitut de Balde al lateral esquerre. Davant d'aquesta disjuntiva, la direcció esportiva del Barça ja ha pres una decisió que passa pel fitxatge d'un nou central. La decisió és definitiva i ja està marcada al calendari.
La sortida d'Iñigo Martínez deixa un forat a la rereguarda
El veterà central del Barça, Iñigo Martínez, va sortir de manera inesperada cap a una nova aventura al futbol saudita. Iñigo va marxar a cost zero, una clàusula al seu contracte del passat mes de març va provocar que el defensa trobés una escletxa per signar l'últim gran contracte de la seva vida. Sense Iñigo, el Barça està valorant fitxar un altre central, així que Flick i Deco s'han reunit per establir els passos a seguir.
La baixa d'Iñigo Martínez serà aprofitada pel club per esmenar els seus problemes d'inscripció dels nous fitxatges. El Barça aprofitarà la massa salarial que allibera el basc, juntament amb l'acord de les llotges VIP, per poder inscriure Joan García, Szczesny i Marcus Rashford. La baixa de Ter Stegen també ajudarà en aquest context; l'economia del club continua marcant el mercat de fitxatges del Barça.
El nou central ja té data d'arribada, confirmat
El Barça està decidit a esperar abans de moure fitxa per reforçar la rereguarda. La idea és arribar al mercat d'hivern i després avaluar com s'ha desenvolupat la primera part de la competició. En cas que es consideri necessari, el club no escatimarà esforços i abordaria el fitxatge d'un nou central al mercat hivernal.
D'entre els candidats, destaca el nom de Nico Schlotterbeck, defensa del Borussia Dortmund que encaixaria a la plantilla de Flick a la perfecció. De moment, Flick donarà oportunitats a Gerard Martín i Eric García amb l'objectiu d'aguantar sense ensurts la primera part de la temporada. Al gener, en cas que sigui necessari, seria el moment escollit per la cúpula culer per reforçar la línia defensiva en funció dels esdeveniments.
