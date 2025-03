Penedit de fer cas a Deco, demana sortir del Barça: 'El seu nou equip serà...'

Deco té una de les funcions més complexes del club i no és fàcil mantenir tothom content. El portuguès sempre mira pel bé de la plantilla i intenta satisfer els desitjos de Hansi Flick, que té l'última paraula. Amb aquesta intenció, Deco sempre intenta fer el millor pels interessos del Barça.

En aquest sentit, Deco ha activat la renovació de pesos pesants del vestuari culer, com per exemple Pedri o Gavi. Tanmateix, un dels que més il·lusionava els aficionats de la Ciutat Comtal està molt a prop de la porta de sortida.

La situació del Barça de Hansi Flick

Hansi Flick ha fet que el Barça faci un pas endavant i el nivell de tots els seus jugadors està per sobre de la mitjana. Ahir, contra l'Atlètic de Madrid, els catalans van demostrar que tenen plantilla de sobres per lluitar per tots els títols. L'entrenador està tocant les tecles correctes i tot el que fa és pel bé de la plantilla i les seves tàctiques.

Estem davant d'un Barça nou, ben estructurat i amb les idees molt clares; una cosa que no vèiem des de fa anys. L'entrenador està en sintonia amb la directiva, especialment amb Deco, qui s'encarrega dels fitxatges i renovacions. Per desgràcia, hi ha hagut un desacord entre ambdues parts i un dels defenses no està content amb el seu paper.

Estem parlant de Ronald Araújo, qui ha estat dels més assenyalats durant aquest últim any. Des de l'error contra el PSG, l'ambient s'ha crispat una mica i ha estat tens, una cosa que s'ha arreglat amb la renovació. Per desgràcia, sembla que el central i Deco no parlen el mateix idioma i ara podria sortir a la recerca del que se li va prometre.

Possible sortida de Ronald Araújo

Ronald Araújo és molt estimat per tothom al Barça, però està clarament per darrere Pau Cubarsí, Íñigo Martínez i Eric García. L'uruguaià, que va tornar d'una lesió fa unes setmanes, és clarament suplent en l'esquema de Flick. Quan va renovar, Deco li va assegurar que acabaria sent protagonista, però la realitat és que sembla complicat.

Amb la Juventus, el Bayern de Munic, Arsenal i Liverpool darrere seu, Ronald Araújo podria sortir. Durant els primers 10 dies del mercat d'estiu, la seva clàusula serà de 65 milions, una quantitat ridícula per a qualsevol equip gran. Sent el Liverpool el seu possible destí, la sortida de Van Dijk serà el que determini si marxa o es queda al Barça.