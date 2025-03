Ningú imagina el que fa Ansu Fati de portes endins: 'És el meu amic i està...'

Ansu Fati ha estat un dels grans prodigis del futbol espanyol en els últims anys. Recordem que va debutar al Barça amb només 16 anys, demostrant gran qualitat i criteri en totes les seves accions. En qüestió de mesos, el seu nom va estar en boca de tots a causa del seu desbordant talent, els seus regats letals i la seva capacitat per marcar gols.

Tanmateix, la història de Ansu Fati no ha estat tot l'exitosa que prometia ser. Malgrat el seu prometedor inici, les lesions van començar a truncar la seva carrera. Aquests problemes van fer que el seu estatus de jove promesa es veiés enfosquit, i a poc a poc, la seva presència al camp ha anat disminuint.

Ansu Fati ja no és el que era

Avui dia, Ansu Fati continua sent part del FC Barcelona, però la seva situació ha canviat dràsticament. A la pretemporada, després de parlar amb Hansi Flick, va decidir quedar-se al club i seguir lluitant pel seu lloc al primer equip. Flick li havia promès que tindria oportunitats per demostrar la seva vàlua, però la realitat ha estat molt diferent.

Malgrat els esforços del jove atacant, les lesions continuen pesant sobre ell i la seva falta de confiança sembla ser un factor determinant. Des de l'inici de la temporada, Ansu Fati ha tingut un paper cada cop més marginal en la rotació de Hansi Flick. De fet, porta diversos mesos sense disputar ni un sol minut de joc, cosa que ha generat preocupació i frustració en el seu entorn.

L'opinió general al voltant de Ansu Fati és que no està treballant amb la intensitat que s'espera d'un jugador de la seva qualitat. De fet, Hansi Flick va deixar entreveure fa algunes setmanes que li faltava ser més professional. Tanmateix, una recent declaració d'un pes pesant del vestidor culer ha llançat una mica de llum sobre la situació real del '10'.

Expliquen la veritat sobre Ansu Fati

Alejandro Balde, lateral del Barça i un dels millors amics de Ansu Fati dins del vestidor, ha ofert una visió diferent. En una sucosa entrevista, Balde ha mostrat el seu total suport al seu company i ha deixat clar que Ansu continua sent un jugador amb molta il·lusió per tornar a tenir minuts.

"Ansu és dels meus millors amics i passo molt de temps amb ell fora del camp. Jo el veig bé, està amb la il·lusió de tornar a tenir minuts, de tenir una oportunitat. Està treballant molt bé i s'ho mereix", va comentar, deixant clar que la percepció que Ansu Fati no està treballant adequadament no és correcta.

Aquestes paraules sobre Ansu Fati són un testimoni de la solidaritat que existeix al vestidor del Barça, on molts consideren que el '10' mereix una oportunitat per demostrar el seu talent. Encara que la seva situació continua sent complicada, el suport dels seus companys més propers, com Balde, podria ser clau per al seu futur al club. Ara, dependrà de Hansi Flick donar-li aquesta oportunitat que tant desitja i que el seu amic i company tant recolza.