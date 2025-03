ÚLTIMA HORA! El Barça fa oficial la lesió, no tornarà a jugar aquesta temporada

Després de la gran victòria aconseguida ahir al Metropolitano, els de Hansi Flick afronten ara unes setmanes de "descans" amb motiu de l'aturada internacional. Gairebé tots viatgen amb les seleccions per fer front als diferents compromisos que han d'afrontar amb els seus països, mentre que els no convocats tindran temps per recuperar-se.

No obstant això, fa escassos minuts el FC Barcelona ha comunicat que Marc Casadó es quedarà a terra després de detectar una greu lesió al seu genoll.

Marc Casadó se suma al de Íñigo Martínez

Ahira a la nit, en el partit contra l'Atleti, Íñigo Martínez va notar molèsties que el van obligar a abandonar el terreny de joc en la recta final. I aquest matí hem conegut que estarà entre dues i tres setmanes de baixa. Notícia que ha fet respirar a Hansi Flick, qui ja temia el pitjor.

No obstant això, el que no ha tingut tanta sort ha estat Marc Casadó. El canterà, que va aprofitar l'absència de Frenkie de Jong per motius intestinals per recuperar el seu lloc a l'onze inicial, ha caigut lesionat greument. De fet, segons s'ha confirmat, podria perdre's tot el que queda de temporada a causa d'una lesió de lligaments al seu genoll.

Marc Casadó podria dir adeu al que queda de temporada

La notícia no és gens encoratjadora per a Marc Casadó, ja que els informes més positius parlen que podria estar de baixa prop de dos mesos. A falta de proves i de la confirmació del grau de trencament, el més probable és que el canterà hagi de veure els toros des de la barrera. És cert que havia perdut el seu rol com a titular, però la seva mera presència aportava energia i compromís a la resta del grup.

Tot va succeir a la primera meitat del partit contra l'Atleti, quan Marc Casadó va xocar amb Griezmann. L'impacte al seu genoll va ser fort, però va voler seguir davant l'absència de Frenkie de Jong. No obstant això, a causa del dolor va haver de ser substituït quan quedaven 25 minuts per al final, obligant a Eric García a ocupar el seu lloc.

Com diem, encara està per veure l'abast definitiu de la lesió, però com a mínim seran 2 mesos. Per tant, el més probable és que Marc Casadó no torni a jugar amb el FC Barcelona aquest curs. Ara tot depèn del rendiment que pugui oferir De Jong, però és evident que la posició de pivot queda afectada: Flick haurà de buscar solucions de manera urgent.