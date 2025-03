La Champions League ho posa fàcil: 'Deco vol que vingui al Barça'

Parlar de la Champions League és fer-ho de la millor competició mundial existent en aquests moments a nivell de clubs. És una competició que dona prestigi a més d'uns extraordinaris ingressos econòmics per als clubs participants. En aquest sentit, el gran objectiu de Hansi Flick és tornar al Barça al més alt guanyant l'actual edició de la Champions.

El Barça s'ha convertit en un dels candidats a guanyar l'actual edició després de derrotar el Benfica de forma còmoda. Una de les grans sorpreses que ens ha deixat els vuitens de final, ha estat l'eliminació del Liverpool en mans del PSG del tècnic asturià Luis Enrique. L'eliminació de l'equip anglès pot comportar una sèrie de conseqüències inesperades en forma de sortides.

S'ha acabat la història per a l'únic futbolista colombià que quedava en la competició de la Champions, el Liverpool de Luis Díaz no va estar a l'altura contra el PSG. El davanter colombià va ser durament criticat per la premsa anglesa, no està tenint un bon rendiment en els últims partits amb el seu equip. El colombià va ser qualificat per alguns mitjans com a inútil, vergonyós i penós entre altres forts qualificatius.

Luis Díaz, el preferit de Deco

No està travessant el seu millor moment el davanter colombià que després de l'eliminació del Liverpool i les fortes crítiques patides podria sortir a l'estiu. La premsa l'acusa de prendre males decisions en algunes jugades de l'encontre que les qualifiquen com a decisives i van impedir la victòria del Liverpool. No és cap secret que Deco el porta seguint durant molt de temps i és un dels seus preferits per a l'extrem esquerre.

Luis Díaz va explotar al Porto on va aconseguir marcar 41 gols i donar 19 assistències en 125 partits disputats. Amb les seves magnífiques actuacions, el davanter va ser traspassat al Liverpool per un muntant total de 50M. A Anglaterra ha estat una mica més irregular però també ha signat bons números, 24 gols i 13 assistències.

La situació de Luis Díaz

El davanter colombià té contracte en vigor fins al juny 2027, la seva difícil situació actual en el quadre dels reds pot obrir la seva porta a l'estiu. Deco ja coneix els seus agents encara que la negociació amb el Liverpool no s'espera que sigui fàcil. El valor del mercat del davanter està actualment al voltant dels 75M Euros.

El retorn del Barça a la norma del fairplay financer pot ajudar al fitxatge del davanter que veuria amb bons ulls un canvi d'aires. Tant Flick com Deco estan d'acord que el Barça necessita més alternatives en atac en cas de lesió d'algun dels titulars que formen el trident. Luis Díaz donaria un salt de qualitat a la plantilla i seria garantia en una davantera no sobrada d'efectius.