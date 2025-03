Ronald Araújo omple d'il·lusió Xabi Alonso: adeu Barça, tot ha canviat

Fa tan sols uns mesos, la continuïtat de Ronald Araújo al Barça semblava estar en dubte. El defensor uruguaià, qui va arribar al club el 2018 procedent del Boston River, havia perdut protagonisme a causa de lesions i a la competència interna. No obstant això, el fort interès de la Juventus el va portar a una renovació de contracte fins al 2031, assegurant així la seva permanència al Barça per diverses temporades més.

L'interès per Jonathan Tah i el canvi de plans

Paral·lelament, el Barça havia mostrat interès a reforçar la seva línia defensiva amb la incorporació de Jonathan Tah, central alemany del Bayer Leverkusen. A finals de 2024, Deco, director esportiu del Barça, es va reunir amb els agents de Tah per avançar en les negociacions. I és que la situació de Ronald Araújo condicionava aquest fitxatge, ja que la seva possible sortida obriria espai per a l'arribada de Jonathan Tah.

Amb la recent renovació d'Araújo i el seu compromís amb el projecte català, la necessitat de fitxar Jonathan Tah ha disminuït. La direcció esportiva del Barça prefereix mantenir Ronald Araújo, considerant la seva qualitat i lideratge en la defensa. Aquesta decisió impacta directament en els plans de Xabi Alonso, entrenador del Leverkusen, qui ara espera convèncer Jonathan Tah perquè segueixi un any més a les seves ordres.

Xabi Alonso i la possibilitat de retenir Jonathan Tah

Davant la nova situació, Xabi Alonso s'enfronta al desafiament de convèncer el seu capità, Jonathan Tah, de continuar al Leverkusen. Tah, que finalitza contracte al juny de 2025, havia manifestat la seva intenció de buscar nous horitzons, amb el Barça com a destí preferit. No obstant això, la continuïtat de Ronald Araújo ha cancel·lat el seu fitxatge, obrint una finestra perquè el Leverkusen intenti retenir el defensa.

La relació propera entre Xabi Alonso i Jonathan Tah podria ser determinant en aquesta conjuntura. L'entrenador espanyol ha confiat en Tah com a pilar de la seva defensa, i el seu lideratge ha estat crucial en el rendiment de l'equip. Xabi Alonso buscarà persuadir el jugador parlant de la importància del seu rol al Leverkusen i de les aspiracions del club en competicions europees.

A Munic es freguen les mans

Amb la decisió del Barça, els principals beneficiats semblen ser els màxims rivals del Bayer Leverkusen. Sí, perquè Jonathan Tah ja ha confessat que vol sortir aquest estiu i Xabi Alonso ho sap. Així, si no acaba al Camp Nou, podria fer-ho a l'Allianz Arena.

Aquest moviment que podria afectar el mercat de fitxatges a nivell general, ja que sembla que el Leverkusen també podria perdre Florian Wirtz, la seva estrella. El talentós mitjapunta i Jonathan Tah estan a la rampa de sortida, així que Xabi Alonso haurà de prendre una decisió. Sembla evident que el seu pròxim destí serà el Reial Madrid, ara falta per veure quan.