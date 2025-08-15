Fabrizio Romano dona per fet allò de Pep Guardiola i el Reial Madrid, només una condició
Fabrizio confirma el que era un secret a veus: Pep Guardiola i el Reial Madrid tenen interessos en comú
Fabrizio Romano té més feina que mai en aquest mercat de fitxatges. El reputat periodista italià està pendent de cada moviment que es produeix a les grans lligues europees i, molt especialment, del que passa amb els clubs més potents del continent. La seva última informació ha impactat els aficionats perquè involucra directament dos gegants: el Manchester City i el Real Madrid.
En concret, Fabrizio Romano ha revelat que Pep Guardiola està molt interessat a fer-se amb els serveis d’un jugador del Real Madrid. Això sí, perquè es faci realitat, el tècnic català ha fixat un requisit molt clar que s’ha de complir sí o sí. La clau està en un futbolista que podria abandonar el Manchester City en els pròxims dies.
Pep Guardiola reestructura el Manchester City mirant al Real Madrid
Pep Guardiola fa setmanes que renova i ajusta la seva plantilla per encarar la nova temporada amb garanties. L’entrenador ha aprovat sortides importants, com la de Jack Grealish a l’Everton, i també té en ment un fitxatge de pes per a la porteria amb Gianluigi Donnarumma com a gran objectiu. El seu pla passa per tornar el Manchester City al més alt, però amb una plantilla més equilibrada i preparada per afrontar múltiples desafiaments.
A més, en les últimes hores hem sabut que Pep Guardiola està molt a prop de tancar la venda de Savinho al Tottenham. El jove extrem brasiler no ha acabat d’encaixar al City, així que podria deixar Manchester aquest mateix estiu. Amb aquesta sortida, Pep tindria via lliure per negociar amb el Real Madrid l’arribada del seu substitut.
Fabrizio Romano ho confirma: Pep Guardiola vol Rodrygo
Amb la mirada posada en el Real Madrid, Pep Guardiola ha demanat el fitxatge de Rodrygo. De fet, Fabrizio Romano ha confirmat que Pep Guardiola és un gran admirador de Rodrygo, i que donaria suport al seu fitxatge sempre que es concreti la sortida de Savinho. Aquest pot ser el bombazo de l’estiu.
Segons ha explicat Fabrizio Romano: "El Manchester City està considerant seriosament Rodrygo en cas de sortida de Savinho. A Pep Guardiola li encantaria treballar amb ell". Una declaració d’intencions en tota regla que podria provocar un dels traspassos més sonats dels últims temps.
De moment, Rodrygo continua sent jugador del Real Madrid. Tanmateix, si Savinho marxa del Manchester City i posa rumb al Tottenham, la situació pot canviar. Pep Guardiola està expectant per veure què passa.
Més notícies: