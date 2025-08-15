Pau Cubarsí se lo pide por favor a Flick: 'Contra el Mallorca quiero a mi lado a...'

Mañana comienza LaLiga para el Barça con su visita al Mallorca en Son Moix. Hansi Flick tiene claro que debe alinear a sus mejores hombres sin excepción para sumar los primeros tres puntos de la temporada. El entrenador alemnán sabe que los baleares tienen mucho talento ofensivo, así que hará falta una defensa seria para conseguir la victoria.

Hansi Flick tiene que decidir quién acompañará a Pau Cubarsí en el centro de la zaga. Tras la salida de Iñigo Martínez hacia el Al-Nassr, Flick se ha quedado sin el acompañante perfecto para el joven canterano. Pese a ello, tiene opciones fiables que se adaptan a diferentes estilos de juego.

Si Pau Cubarsí necesita a su lado un perfil más físico, cuenta con Ronald Araújo, que aporta potencia y juego aéreo. Por otro lado, Andreas Christensen ofrece más control y salida limpia de balón. La clave está en elegir al compañero ideal para cada contexto, y esa decisión recae en manos de Hansi Flick.

De lo que no hay ninguna duda es de la titularidad de Pau Cubarsí, quien ha asumido un protagonismo sustancial en la zaga. Con solo 18 años lleva el dorsal '5', legado de Puyol, y lo hace con madurez notable. Heredar ese número inspira responsabilidad y liderazgo en el vestuario.

La decisión de Pau Cubarsí para el Mallorca-Barça

Pau Cubarsí ha mantenido varias charlas con Hansi Flick en la previa del duelo ante el Mallorca. Y lo ha hecho para analizar al rival y expresar su deseo de contar con Ronald Araújo como compañero. Sabe que Muriqui, delantero del Mallorca, domina el juego de espaldas y el juego aéreo, por lo que precisa un socio físico que pueda manejar también esos desafíos.

Así, salvo sorpresa de última hora, Ronald Araújo será el titular junto a a Pau Cubarsí en Son Moix. Christensen, por su parte, tendría que esperar su turno desde el banquillo para aportar control si las circunstancias lo exigen. Esa decisión está motivada por la presencia de Muriqui en la línea ofensiva del Mallorca.

Ronald Araújo, de descarte a titular

Los últimos meses han sido realmente movidos para Ronald Araújo. En poco tiempo ha pasado de no contar para Hansi Flick a convertirse en el titular del equipo. La salida de Iñigo Martínez y las características del Mallorca han provocado esta situación.

Ahora, viendo su nuevo rol en la plantilla, Ronald Araújo tiene claro que merece la pena seguir en el Barça. En enero no lo tenía tan claro, pero ahora todo ha cambiado. Sabe que si lo hace bien ante el Mallorca puede mantener el puesto de titular durante toda la temporada.