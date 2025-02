Pau Cubarsí explica la bronca de Hansi Flick al descans del Barça-Alavés: 'Va dir...'

El FC Barcelona va aconseguir una victòria fonamental ahir a Montjuïc davant l'Alabès, amb un marcador d'1-0 que els manté vius en la lluita pel títol de LaLiga. Els de Hansi Flick van mostrar la seva superioritat a la segona meitat, amb un gran rendiment col·lectiu, però el partit va estar lluny de ser senzill. L'Alabès va plantejar un repte complicat i el Barça va patir més del compte a la primera part, així que Flick va haver de prendre mesures al descans.

Malgrat el resultat final, el primer temps del Barça va estar per sota de les expectatives, i Hansi Flick no va dubtar a canviar d'estratègia. L'equip no va aconseguir imposar el seu ritme i la possessió de pilota va ser massa lenta, cosa que va fer que l'Alabès tingués més oportunitats del que el Barça esperava. I, per això al descans, el tècnic alemany no va dubtar a asseure Casadó i Araújo per donar entrada a De Jong i Eric García, reflectint així el seu enuig.

Pau Cubarsí explica l'enuig de Hansi Flick al descans del Barça-Alabès

Una vegada més, Pau Cubarsí, qui continua consolidant-se com una de les peces clau en la defensa del Barça, va ser un dels grans protagonistes de la victòria. El central català es va mantenir ferm durant tot el partit i va demostrar, una vegada més, la seva solidesa i maduresa. La seva actuació va ser clau per evitar que l'Alabès pogués generar ocasions de perill, i la seva seguretat en les disputes va ser fonamental per mantenir la porteria a zero.

Després del partit, Pau Cubarsí va atendre els mitjans i va ser preguntat sobre el que va succeir al vestidor durant el descans. El central va revelar que Hansi Flick va ser molt clar en les seves crítiques i va destacar que "ens va dir que havíem de donar més velocitat a la pilota".

Segons Cubarsí, el tècnic alemany va considerar que el FC Barcelona havia estat "massa lent amb la pilota" i que aquest ritme pausat estava impedint a l'equip generar ocasions clares. Cubarsí també va indicar que, després del descans, l'equip "va canviar la mentalitat", i com a resultat, es van crear moltes més ocasions, cosa que finalment va permetre al Barça endur-se la victòria amb comoditat.

El FC Barcelona torna al camí de la victòria

La victòria sobre l'Alabès és vital perquè el FC Barcelona continuï lluitant pel títol. Hansi Flick, encara que satisfet amb la victòria, sap que encara hi ha molts aspectes a millorar, especialment pel que fa a la velocitat i fluïdesa del joc.

El Barça, amb el canvi de mentalitat a la segona part, va mostrar el nivell necessari perquè l'equip es fes amb els tres punts. Ara serà clau que l'equip mantingui aquest ritme de joc en els partits que queden.