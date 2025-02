El Barça guanya a l'Alavés i Joan Laporta li dona una ordre molt clara a Deco: 'He...'

Joan Laporta ha aconseguit el que semblava impossible fa només uns mesos. Ha recuperat l'estabilitat econòmica del Barça i el club pot mirar al futur amb il·lusió, ja que Deco podrà executar els seus plans amb més facilitat. Director esportiu i president s'entenen a les mil meravelles, i junts continuen treballant per millorar el projecte que comanda Hansi Flick amb molt encert.

Aquesta tarda, a Montjuïc, hem pogut assistir a una nova prova de la gran quantitat de talent que han aconseguit reunir Joan Laporta i Deco gràcies a les seves recents decisions. I és que Flick pot presumir de comptar amb diversos dels joves més prometedors del món a les seves files. Pedri, Gavi, Cubarsí o Lamine Yamal han tornat a demostrar tot el seu talent davant l'Alavés.

Joan Laporta ho ordena a Deco

El Barça és un club únic al món i La Masia té gran part de culpa. La fàbrica de talents del club català s'ha convertit en el lloc on es forgen les estrelles del demà. Joan Laporta i Deco, conscients d'això, sembla que estan començant a modificar les seves prioritats després d'uns mesos molt complicats.

Recordem que el FC Barcelona porta diversos mesos sense poder fer grans fitxatges a causa del Fairplay econòmic. Una situació que Joan Laporta ha aconseguit solucionar amb encert i que dona aire a Deco de cara a pròximes operacions. Ara bé, tot i que els fitxatges a Can Barça ja són possibles, president i director esportiu han pres una decisió que afectarà el futur del club català.

En concret, després de veure el que ha passat aquesta tarda davant l'Alavés, Joan Laporta ha donat l'ordre a Deco de prioritzar per sobre de tot la renovació de Lamine Yamal. L'última gran joia de La Masia ha estat clau per a la victòria d'avui amb la seva assistència a Lewandowski i, per acabar-ho d'adobar, ha deixat una jugada digna del millor Messi. És cert que l'acció de Lamine no ha acabat en gol, però el públic de Montjuïc s'ha aixecat igualment dels seus seients per corejar el seu nom.

Ni Rashford, ni Leao, ni Nico Williams: Lamine Yamal

Deco porta diversos mesos observant el mercat de fitxatges a la recerca d'un extrem de màxim nivell per apuntalar la zona ofensiva. Nico Williams, Marcus Rashford, Rafael Leao o Sané són alguns dels candidats, però Joan Laporta vol reservar tots els recursos disponibles per a la renovació de Lamine Yamal. Considera que el '19' del FC Barcelona ha de ser l'emblema de la pròxima dècada i no escatimarà per assegurar el seu futur.

Actualment, Lamine Yamal té contracte fins al 2026, però renovarà tan bon punt compleixi els 18 anys. El pla de Joan Laporta és blindar-lo amb una clàusula milionària i augmentar el seu salari per col·locar-lo a l'altura de Pedri i Gavi. A més, si res falla, Lamine renovarà diverses temporades més, com a mínim, fins al 2031.