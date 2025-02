Ja és oficial, el Barça fitxa i trenca el mercat: 'Nico González venut, arriben 30M€'

Nico González, migcampista del Oporto format a la Masia del Barça, està a punt d'arribar a un acord amb el Manchester City de Pep Guardiola, club que pagarà 60M€. Nico González, de fet, ja fa dies que s'ha compromès amb Guardiola, però perquè tot es tanqués faltava l'acord entre Oporto i Manchester City, que es tancarà avui. El Barça ja es prepara, doncs per la venda de Nico González rebrà uns 30M€ que pensa utilitzar avui mateix: Joan Laporta vol trencar el mercat de fitxatges d'hivern.

El mercat de fitxatges hivernal acaba aquest dilluns, per la qual cosa el Barça juga amb poc temps, però amb la voluntat de tancar un fitxatge gràcies als ingressos de Nico. Nico González va ser venut a l'Oporto fa alguns estius i el Barça es va reservar el 40% d'una futura venda, per la qual cosa aquest traspàs ajudarà econòmicament el Barça de Flick. Nico González jugarà al Manchester City i el Barça espera trencar el mercat de fitxatges gràcies als ingressos rebuts per aquesta operació: Rashford no ve, però hi ha un altre fitxatge.

Quan ningú s'ho esperava, el Barça ha revolucionat el mercat de fitxatges d'hivern amb un acord sorprenent per reforçar el primer equip que lidera Hansi Flick. De tancar-se a temps suposarà un autèntic pet informatiu, doncs el Barça ja hauria aconseguit convèncer una estrella que arribaria ara per menys de 30 milions d'euros. Hansi Flick demanava reforços a la zona d'atac i els tindrà, doncs el Barça ha fet els deures trencant el mercat de fitxatges gràcies a la venda de Nico González.

Nico González fitxa pel Manchester City i el Barça rep 30M€: Joan Laporta ja busca trencar el mercat de fitxatges

Joan Laporta feia molts mesos que esperava aquest moment, doncs cal recordar que el Barça amb prou feines va poder tancar fitxatges durant el passat mercat d'estiu. Amb hipoteques, però sembla que el Barça ja veu la llum al final del túnel i això significa que Laporta podrà activar nous fitxatges, un dels quals ja està tancat. De costar 70 a venir al Barça per uns 30 milions d'euros: Laporta ha tancat l'operació i el fitxatge serà per ja, està confirmat per part del club culer.

A més d'assegurar-se la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor, el Barça sap que, després de la venda de Nico González, disposarà d'un marge de 30M€ per fitxar aquest hivern. És, precisament, el preu que té acordat Laporta, qui confirma que el Barça trencarà el mercat amb un fitxatge per reforçar el primer equip i anar amb tot fins al final. "La temporada és molt llarga i Hansi Flick demanava fitxatges", explicaven fonts del Barça, que confirmen que l'entitat acudirà al mercat de fitxatges abans que tanqui.

Ja és oficial, el Barça fitxa i trenca el mercat: 'Nico González venut, arriben 30M€'

El Barça té poc temps, però confirma que vol aprofitar aquest 'deadline day' per tancar, com a mínim, un nou fitxatge. Aquest canvi radical arribaria per la venda de Nico González, per qui el Manchester City pagarà gairebé 60 milions d'euros: el Barça té el 40% dels seus drets, ingressarà 30M€. Amb aquests 30M€ el Barça ja té clar que acudirà al mercat de fitxatges amb l'objectiu de tancar alguna cosa a última hora: Joan Laporta vol trencar el mercat de fitxatges.

El Barça tindrà un marge de 30 milions d'euros per fitxar, diners que Deco invertirà en l'arribada d'un davanter que es podria convertir en titular amb Flick. El Barça de Deco compta amb Pau Víctor i Ansu Fati, però incideix en la necessitat d'incorporar experiència, sobretot ara que s'acosta el tram decisiu de temporada. Laporta opina igual que Flick: toca moure fitxa per trencar el mercat, que no dona cap treva en ple inici de 2025.

Un cop es completi la transferència de Nico González al Manchester City, el Barça podrà disposar de 30 milions extraordinaris per poder fitxar en aquestes últimes hores del mercat de fitxatges. El Barça ho intentarà ara, però de no aconseguir-ho, deixarà tancat el fitxatge per aquest proper mercat de fitxatges d'estiu. L'escollit és Dominic Solanke, davanter del Tottenham de 27 anys per qui el Barça presentarà una oferta de 30 milions fixos i amb uns variables que arribarien als 20M€.