Oficial: Xabi Alonso tanca un fitxatge de la Reial Societat, extrem TOP per al Madrid

Xabi Alonso va arribar fa unes setmanes al Madrid amb la missió d'esmenar els errors del passat i tornar a lluitar per tots els títols. L'espanyol s'ha estat formant com a entrenador durant anys i ha aconseguit grans coses a les banquetes. Florentino, conscient d'això, va decidir donar-li una oportunitat i va destituir Ancelotti, una llegenda de l'entitat.

El Madrid està passant per moments complicats i els resultats que s'han obtingut en l'última temporada en són el reflex. Xabi Alonso pretén recuperar la solidesa i alegria que tant anhela el Bernabéu. Per aconseguir-ho, s'ha llançat al mercat de fitxatges i ha tancat la incorporació d'una jove promesa de la Real Sociedad que coneix de meravella.

El nou Madrid de Xabi Alonso

El Madrid no està acostumat a perdre i tot el que no sigui guanyar no està ben vist a la capital espanyola. Els merengues s'han mostrat descontents durant tota la temporada passada i els futbolistes, notablement frustrats. A més, el nivell de molts dels integrants de la plantilla ha anat a la baixa, un fet que l'afició no perdona.

S'ha vist futbolistes com Vini o Rodrygo sense ganes de pressionar i amb les idees poc clares, una cosa que no agrada a l'Estadi Santiago Bernabéu. Els blancs exigeixen el màxim i no depenen de ningú; si algú no dona la talla, se'n va fora. Xabi Alonso n'és conscient i ha decidit començar a fitxar reforços de qualitat.

Xabi Alonso ha rebut crítiques pel mal Mundial de Clubs del conjunt merengue, però la realitat és que no pot fer miracles. La millora d'un equip requereix temps i, evidentment, l'entrenador necessita temps per fer els ajustos pertinents. Ara, una perla del filial de la Real Sociedad ha fitxat pel Madrid amb la intenció d'acabar al primer equip.

La nova joia de Xabi Alonso: canvia la Real Sociedad pel Madrid

Xabi Alonso, que va passar pel filial de la Real Sociedad, ha rebut molt bons informes de Darío Ramírez, el nou fitxatge del Madrid. El ràpid extrem de 20 anys jugarà a partir d'ara a La Fábrica amb la intenció de continuar progressant fins a arribar al primer equip. És cert que no va coincidir amb Xabi a la Real, però està clar que l'entrenador del Madrid el coneix perfectament.

De moment, Darío Ramírez aterra a Valdebebas per demostrar que l'aposta del Madrid és encertada. Deixar la Real Sociedad per provar sort a la capital d'Espanya diu molt de Darío. Només falta veure si convenç, a poc a poc, Xabi Alonso.