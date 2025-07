El Liverpool prepara més de 100 milions, Rodrygo s'acomiada: terratrèmol al mercat

El mercat de fitxatges segueix el seu curs i els grans clubs mouen fitxa sense descans. Un dels equips més actius és el Liverpool, decidit a ser protagonista absolut aquest estiu. Amb Arne Slot al capdavant, el conjunt anglès vol tancar una plantilla de garanties per competir per tot

Ja han arribat noms importants com Wirtz, Ekitike, Kerkez o Frimpong. Quatre reforços de primer nivell que eleven la qualitat de l’equip en totes les seves línies. Però a Anfield en volen més, sobretot en atac

El gran objectiu és tancar el fitxatge d’un davanter amb desbordament, gol i experiència en partits d’elit. I aquí apareix Rodrygo, un dels noms més apetibles del mercat. Arne Slot el té assenyalat com una prioritat per a aquest tram final de l’estiu

Rodrygo, a l’agenda del Liverpool

El futbolista brasiler no té el seu futur assegurat al Real Madrid. Tot i que sempre ha manifestat el seu desig de retirar-se al Santiago Bernabéu, els últims moviments canvien el panorama. El seu rol a l’equip sembla haver disminuït després de l’arribada de nous jugadors i el canvi a la banqueta

Xabi Alonso no ha amagat els seus dubtes respecte a Rodrygo. Al darrer Mundial de Clubs, la seva escassa participació va encendre totes les alarmes. I per acabar de complicar l’assumpte, Florentino Pérez ja ha posat preu a la seva sortida

El Real Madrid escoltarà ofertes que superin els 100 milions d’euros. No es tracta d’una obligació de venda, però sí d’una oportunitat per fer caixa. El Liverpool, que disposa de liquiditat, podria fer el pas en qualsevol moment, però ha canviat d’idea

Rodrygo s’acomiada del Liverpool per culpa de 116 milions

Tanmateix, la situació ha fet un gir inesperat en les últimes hores. El club d’Anfield també està seguint molt de prop Alexander Isak. El davanter suec del Newcastle agrada molt i el seu fitxatge està més avançat del que semblava

Segons fonts properes al club, el Liverpool prepara una oferta de 120 milions d’euros per Isak. Si s’acaba concretant aquesta operació, es tancaria la porta a l’arribada de Rodrygo. La prioritat passaria a ser el davanter nòrdic i no el brasiler

Per a Rodrygo, això representa un nou escenari ple d’incertesa. Si el Liverpool opta finalment per Isak, haurà d’esperar que un altre club s’interessi pel seu fitxatge. Mentrestant, la seva continuïtat al Real Madrid continua penjant d’un fil

Xabi Alonso haurà de decidir si compta amb ell o si aposta per altres peces més joves i en millor estat de forma. El cert és que Rodrygo ja no és intocable. I aquest estiu pot acabar sent el més decisiu de la seva carrera professional