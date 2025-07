Gran notícia al Reial Madrid! Xabi Alonso ho celebra, ja és aquí, adeu a David Alaba

El Real Madrid afronta una nova etapa carregada d'il·lusió i grans expectatives. Amb Xabi Alonso a la banqueta, l'equip busca fer un salt competitiu i tornar l'alegria a la seva afició. L'aposta de Florentino Pérez és clara: fitxatges joves, de qualitat i amb projecció.

Aquest estiu han arribat diversos noms il·lusionants com Huijsen o Carreras. Jugadors que reforcen el present, però sobretot el futur del Real Madrid. Tanmateix, encara falta una peça clau per completar el projecte: un central de garanties.

Xabi Alonso ho té clar: falta un central

Xabi Alonso ha insistit a incorporar Ibrahima Konaté. El francès del Liverpool acaba contracte el 2026 i agrada molt a l'entorn del club blanc. El seu perfil encaixa perfectament amb el que busca el tècnic donostiarra: potència, velocitat i sortida de pilota.

La idea del Real Madrid era aprofitar aquesta situació contractual per tancar el seu fitxatge aquest mateix estiu. Però el Liverpool no està disposat a facilitar la seva sortida i no accepta una rebaixa significativa. Davant aquest escenari, Florentino Pérez optarà per esperar a l'estiu vinent per intentar el seu fitxatge.

Mentrestant, Xabi Alonso s'haurà d'espavilar amb el que hi ha a la plantilla. I això inclou un David Alaba que continua sense donar senyals de recuperació. L'austríac, lesionat des de fa mesos, no entra en els plans del Real Madrid.

El club ja li ha suggerit una possible sortida per alliberar massa salarial i obrir espai a noves incorporacions. Tanmateix, David Alaba es nega a marxar abans que expiri el seu contracte el 2026. La seva intenció és complir el seu vincle fins al final, tot i no tenir protagonisme.

Ni Ibrahima Konaté ni David Alaba, hi ha nou central

Però no tot són males notícies per a Xabi Alonso. Encara que Ibrahima Konaté no arribarà i David Alaba no estarà disponible aviat, el tècnic ja compta amb un reforç inesperat: Joan Martínez. La perla de La Fábrica torna a estar disponible després d'un llarg calvari amb les lesions.

Joan Martínez és un dels centrals més prometedors de la pedrera madridista. Ancelotti ja li va donar l'alternativa en un partit amistós l'any passat, on va deixar molt bones sensacions. La seva progressió només es va veure frenada per una greu lesió de genoll.

Després de gairebé un any fora dels terrenys de joc, Joan ha tornat amb força. Està fent la pretemporada amb el filial i ja ha disputat minuts davant el Marbella. Només va jugar 20 minuts, però van ser suficients per convèncer Xabi Alonso.

El tècnic va quedar molt satisfet amb la seva actitud, ritme i seguretat en defensa. No és titular encara, però sap que pot comptar amb ell si les lesions o les rotacions ho requereixen. Joan Martínez està llest per tornar a l'acció i David Alaba, per ara, seguirà veient els partits des de la graderia.