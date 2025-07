Gran oferta de l'Aràbia Saudita a Ferran Torres! La xifra espanta, el Barça ja ha respost

Ferran Torres va ser una de les peces més importants del Barça durant la passada campanya. El davanter culer va superar, amb escreix, el seu rècord de gols en una temporada i, a més, la seva mitjana golejadora per minut va ser superior a la de Lewandowski. Tot i entrar des de la banqueta a la majoria de partits, Ferran va acabar anotant 19 gols i repartint 7 assistències.

Les seves xifres són d'autèntic killer de l'àrea, cosa que li ha demostrat a Flick que pot confiar en ell quan ho necessiti. Va començar la temporada amb pocs minuts però, paulatinament, es va anar guanyant la confiança del tècnic alemany. De fet, en el tram final de temporada, Ferran Torres va aconseguir actuar en alguns partits per davant de Lewandowski, que no estava al 100% físicament.

Ningú dubta que Ferran Torres s'ha guanyat amb escreix seguir al FC Barcelona, fins i tot mereixeria fer-ho amb un rol encara més important. Tanmateix, i a tenor de les últimes notícies de mercat, el seu somni podria veure's truncat. El seu gran rendiment no passa desapercebut i a l'Aràbia Saudita ja estan preparant els bitllets per fer efectiu el seu fitxatge.

La gran oferta de l'Aràbia Saudita a Ferran Torres i la resposta del Barça

Segons les notícies que s'han filtrat els darrers dies, Ferran Torres és l'objectiu nº1 de diversos equips de l'Aràbia Saudita. Els saudites volen comptar amb l'ariet valencià sí o sí, i estan disposats a acceptar la quantitat que demani el Barça, sigui la que sigui, per formalitzar el seu traspàs. I no només això, ja que per convèncer Ferran, han posat damunt la taula 60 milions en concepte de salari.

La proposta de l'Aràbia Saudita és per a tres temporades, així que, en conseqüència, Ferran Torres percebria 20 milions per cadascuna d'elles. Contra aquestes xifres, el club dirigit per Joan Laporta no pot ni ha de competir. El Barça encara s'està recuperant de la greu crisi financera que ha arrossegat els darrers anys i no pot cometre bogeries.

Ara bé, tot i la monstruosa proposta, el Barça ha estat molt clar a l'hora de respondre. Ferran Torres no està en venda, encara té contracte fins al 2027 i per a Flick és molt important. Així que, o l'oferta econòmica és realment irrenunciable per al club català o, per contra, Ferran seguirà vestint de culer.

Ferran Torres, de moment, es queda

Tal com es va poder observar la passada temporada, no està renyit el fet de no ser titular habitual amb ser important per a l'equip. L'exemple de Ferran Torres és perfecte per explicar aquesta idea.

Amb el seu rendiment, Ferran Torres es va convertir en el millor davanter del futbol espanyol. Amb una mitjana de 1,13 G+A cada 90 minuts, el Barça farà tot el possible perquè es quedi. Només una oferta irrenunciable de l'Aràbia Saudita podria fer canviar les coses.