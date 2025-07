Oficial, Xabi Alonso cierra un fichaje de la Real Sociedad: extremo TOP para el Madrid

Xabi Alonso llegó hace unas semanas al Madrid con la misión de enmendar los errores del pasado y volver a pelear por todos los títulos. El español se ha estado formando como entrenador durante años y ha logrado grandes cosas en los banquillos. Florentino, consciente de ello, decidió darle una oportunidad y destituyó a Ancelotti, una leyenda de la entidad.

El Madrid está pasando por momentos complicados y los resultados que se han obtenido en la última temporada son el reflejo de ello. Xabi Alonso pretende recuperar la solidez y alegría que tanto ansía el Bernabéu. Para lograrlo, se ha lanzado al mercado de fichajes y ha cerrado la incorporación de una joven promesa de la Real Sociedad a la que conoce de maravilla.

El nuevo Madrid de Xabi Alonso

El Madrid no está acostumbrado a perder y todo lo que no sea ganar no está bien visto en la capital española. Los merengues se han mostrado descontentos durante toda la temporada pasada y los futbolistas notablemente frustrados. Además, el nivel de muchos de los integrantes de la plantilla ha ido a la baja, un hecho que la hinchada no perdona.

Se ha visto a futbolistas como Vini o Rodrygo sin ganas de presionar y con las ideas poco claras, algo que no gusta en el Estadio Santiago Bernabéu. Los blancos exigen el máximo y no dependen de nadie; si alguien no da la talla, se va fuera. Xabi Alonso es consciente de ello y ha decidido empezar a fichar refuerzos de calidad.

Xabi Alonso ha recibido críticas por el mal Mundial de Clubes del conjunto merengue, pero la realidad es que no puede hacer milagros. La mejora de un equipo requiere tiempo y, evidentemente, el entrenador necesita tiempo para hacer los ajustes pertinentes. Ahora, una perla del filial de la Real Sociedad ha fichado por el Madrid con la intención de acabar en el primer equipo.

La nueva joya de Xabi Alonso: cambia la Real Sociedad por el Madrid

Xabi Alonso, que pasó por el filial de la Real Sociedad, ha recibido muy buenos informes de Darío Ramírez, el nuevo fichaje del Madrid. El veloz extremo de 20 años jugará a partir de ahora en La Fábrica con la intención de seguir progresando hasta llegar al primer equipo. Es cierto que no llegó a coincidir con Xabi en la Real, pero está claro que el entrenador del Madrid lo conoce perfectamente.

De momento, Darío Ramírez aterriza en Valdebebas para demostrar que la apuesta del Madrid es acertada. Dejar la Real Sociedad para probar suerte en la capital de España dice mucho de Darío. Solo falta ver si convence, poco a poco, a Xabi Alonso.