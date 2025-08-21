Joan Laporta trenca el seu silenci: ni Marc Casadó ni Bernal, renova el millor fins al 2031
Joan Laporta respon a les crítiques renovant un dels millors jugadors del Barça fins al 2031
Joan Laporta està sent durament criticat per diversos estaments del barcelonisme, sobretot pel tema de les inscripcions i pel retorn, per ara frustrat, al nou Camp Nou. Tot i que Joan Laporta ha aconseguit que el Barça torni a ser campió, està rebent comentaris negatius, als quals el president ha volgut respondre amb una renovació bestial. A més de patir per inscriure els nous fitxatges, Joan Laporta també ho està passant malament per la situació d'un Marc Casadó que podria sortir en aquest final de mercat.
El Barça no vol deixar escapar Marc Casadó, però la situació econòmica podria obligar Joan Laporta a prendre una decisió complicada: ofereixen 30 milions pel migcampista català. El Barça i, sobretot Laporta, compta amb Marc Casadó i amb Bernal, però s'ha volgut respondre a les crítiques anunciant la renovació d'un dels millors de l'equip. Marc Casadó té opcions de ser venut, però Joan Laporta s'ha assegurat la continuïtat d'un dels millors futbolistes del món en la seva posició: renovat fins al 2031, és oficial.
Joan Laporta no està passant per la seva millor etapa com a president del Barça, però confia a poder revertir la situació anunciant la renovació del millor: ni Marc Casadó ni Marc Bernal. Joan Laporta afronta el tram final del mercat de fitxatges i ho fa amb molta il·lusió: el retorn al Camp Nou podria ser una realitat, igual que una renovació TOP. Ni Marc Casadó ni Bernal: el president del Barça, Joan Laporta, tanca la continuïtat d'un dels futurs guanyadors de la Pilota d'Or que entrega France Football.
Joan Laporta trenca el seu silenci, ni Marc Casadó ni Bernal, renova el millor fins al 2031
Ni Casadó ni Bernal, el Barça ja fa oficial, en 'petit comitè', la renovació del millor jugador de la passada temporada, que estendrà el seu contracte fins al juny de 2031, llevat de sorpresa. Joan Laporta va ser criticat, especialment durant el passat mercat de fitxatges, però el president s'està guanyant el pa amb renovacions com la que acaba de tancar: el millor es queda. El Barça ha començat amb bon peu la Lliga espanyola, però ara l'objectiu de Joan Laporta passa per apuntalar la plantilla, que haurà de renovar peces importants.
Després de les renovacions de Jules Koundé, Pedri, Gavi o Ronald Araújo, el següent a passar pels despatxos serà el brasiler Raphinha, que té contracte fins al 2028, però que l'ampliarà. Raphinha ja va renovar el seu contracte el maig de 2025, però ara el Barça, liderat per Laporta, vol estendre aquest vincle fins al 2031, amb una millora poc important del contracte en qüestió.
Raphinha renova un cop més: "Culer fins al 2031 gràcies a Joan Laporta..."
Les xifres del nou contracte de Raphinha seran gairebé iguals, però el Barça ha volgut estendre el vincle amb el brasiler, el rendiment del qual està sent molt bo en aquest inici de Lliga. Raphinha va arribar al Barça el 2022 amb la màxima ambició de convertir-se en l'extrem esquerre de referència de l'equip i, tres anys després, aspira a ser Pilota d'Or.
Joan Laporta ho confirma: està renovat fins al 2031, ni Marc Casadó ni Bernal són tan rellevants com l'extrem esquerre titular del FC Barcelona. El Barça té previst fer oficial aquesta renovació en les pròximes setmanes: Joan Laporta trenca el seu silenci i ho fa renovant el millor jugador del Barça fins al juny de 2031.
