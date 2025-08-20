Oficial, de jugar amb Dean Huijsen al Madrid a titular al Barça: 'Nou fitxatge'
Una estrella que havia de jugar amb Dean Huijsen acabarà fitxant pel Barça per ser defensa titular
El Barça té nou fitxatge a poc menys d'11 dies perquè tanqui el mercat de fitxatges d'estiu: havia de ser company de Dean Huijsen, però finalment serà culer. El Madrid tenia controlat el creixement d'un defensa central imponent que havia de formar tàndem amb Dean Huijsen, però finalment el Barça s'ha avançat i ha tancat el fitxatge. De jugar amb Dean Huijsen al Madrid a ser titular en un Barça que, després de la sortida d'Iñigo Martínez, no ha deixat de rastrejar el mercat de fitxatges estival
El Barça ha tancat el fitxatge del que havia de ser el nou soci de Dean Huijsen al Madrid: Deco ha estat ràpid, una cosa que ha aplaudit Joan Laporta. Amb la posició de defensa central una mica descoberta, el Barça s'ha espavilat per tancar l'arribada d'un nou defensa que el Madrid tenia controlat. Florentino Pérez volia que formés parella amb Dean Huijsen, però el Barça ha estat ràpid i s'ha assegurat aquest nou fitxatge, que serà oficial abans del 2 de setembre
De jugar al Madrid amb Dean Huijsen a ser titular al Barça de Hansi Flick. Així ho ha confirmat el Barça, encara en 'petit comitè', encara que fonts del club culer donen per fet aquest nou fitxatge del Barça. Dean Huijsen, per la seva banda, haurà de continuar formant tàndem amb Militao, que va ser titular contra Osasuna després de diversos mesos lesionat
Oficial, de jugar amb Dean Huijsen al Madrid a titular al Barça: 'Nou fitxatge'
El Barça anava a la recerca de nou defensa central i Deco l'ha sabut trobar abans del tancament del mercat de fitxatges d'estiu. El Madrid també volia fitxar aquest central perquè compartís eix de la defensa amb Dean Huijsen, però el Barça ha estat més ràpid en aquesta ocasió. Cal destacar, això sí, que el Madrid s'ha assegurat el fitxatge de Dean Huijsen, que ja va jugar el Mundial de Clubs i que apunta a ser un defensa generacional
El Barça, conscient del potencial de Dean Huijsen, ha mogut fitxa per tancar l'arribada d'un nou defensa central: té 19 anys i, com Dean Huijsen, és molt alt. Segons ha avançat el 'Diario SPORT', l'operació està encarrilada i podria tancar-se en aquests pròxims dies, just abans del tancament del mercat de fitxatges d'estiu 2025
Pel que sembla, el Barça té a punt de caramel el fitxatge de Luis Benedetti, defensa central del Palmeiras de 19 anys i que fa 197 centímetres d'alçada. Benedetti, que també agradava al Real Madrid, s'hauria decantat pel Barça, encara que també tenia altres ofertes de clubs a Europa. El Barça s'apunta el tant i té molt a prop el fitxatge: li pren un fitxatge al Madrid, que volia ajuntar-lo amb Dean Huijsen al nou Estadi Santiago Bernabéu
Més notícies: