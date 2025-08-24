Un vell amic del Barça ofereix 85 milions per Jules Koundé: problema per a Flick
Jules Koundé, pretès per un dels grans de la Premier League!
Jules Koundé, l'internacional francès del Barça, ha renovat recentment fins al juny de 2030, assegurant-se l'equip blaugrana la seva continuïtat. El defensa ja va avançar a la gira asiàtica de l'equip que la seva renovació només estava pendent de la signatura oficial. Koundé tenia contracte fins al 2027, és per això que el club ha donat prioritat a altres renovacions abans que la seva.
D'aquesta manera, el Barça s'assegura la continuïtat d'un futbolista essencial en l'esquema de joc de Hansi Flick. El curs passat, 24-25, Koundé va disputar 53 partits dels 60 possibles, mancant pràcticament de rotacions. Es va perdre 7 enfrontaments, i 6 d'aquests, en el tram final, va estar lesionat a causa d'un problema distal al múscul femoral esquerre.
Jules Koundé va arribar l'estiu de 2022 al Camp Nou procedent del Sevilla pel qual el Barça va abonar 50M més variables. Va començar jugant a l'eix central de la defensa però, posteriorment, Xavi el va reconvertir en el lateral dret per necessitats de guió. Va acabar assentant-se a la posició de lateral ratllant a un nivell altíssim, posició que també ocupa a la selecció francesa.
El Manchester City puja per Koundé
El debut de Lliga a Son Moix va deixar una imatge inèdita i sorprenent, Koundé, recentment renovat fins a 2030, a la banqueta esperant la seva oportunitat. Una decisió del tècnic alemany que va sorprendre tot i la bona actuació d'Eric García. La seva situació al Barça podria canviar si Koundé no té la seguretat de ser titular habitual tenint en compte el Mundial 2026 als Estats Units.
Els futbolistes cerquen més protagonisme i jugar regularment per poder ser presents a la gran cita mundialista. En aquest context, diversos clubs fa temps que segueixen Jules Koundé, sent el cas del City de Pep Guardiola. La proposta seria ambiciosa, els anglesos estan per la labor d'oferir 70 milions fixos més 15 en variables.
Una oferta irrebutjable?
Tenint en compte la difícil situació del Barça des d'un punt de vista financer, l'oferta de 85M per un defensor no és qualsevol cosa. El Barça s'asseguraria acabar amb els problemes de les inscripcions que encara falten per fer. Una venda d'aquesta magnitud donaria una bombolla d'oxigen a l'entitat dirigida per Joan Laporta, que encara arrossega problemes en la gestió d'anys precedents.
Tanmateix, tenint contracte en vigor fins a 2030, tot dependria del mateix jugador i del seu acord per sortir del club. Koundé sap perfectament que ser titular és clau per mantenir el seu nivell i ser present a la selecció gala. L'escenari està obert i no es pot descartar cap esdeveniment en els pròxims mesos, especialment al mercat d'hivern de gener.
