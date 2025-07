Hansi Flick destaca per donar moltes oportunitats, però no sempre tots els futbolistes del primer equip del Barça gaudeixen de les mateixes. De fet, hi ha un jugador del Barça que, cansat del tracte de Hansi Flick, ha decidit fer les maletes per marxar al València, club que ja li ofereix un nou contracte. Casadó i Gavi li han guanyat la partida i, per tant, aquest migcampista marxarà del Barça rumb al València de Carlos Corberán, que també ha mostrat interès en Pau Víctor

València i Barça es veuran les cares a LaLiga espanyola, però també hauran de reunir-se durant aquest mercat de fitxatges d'estiu, ja que tenen negocis pendents. Segons ha confirmat 'e-Notícies', el València, que lluita per tornar a entrar a Europa, ha tancat el fitxatge d'un dels millors socis de Casadó i Gavi al Barça. Ningú s'ho esperava, però el València ja tanca un fitxatge clau, també per aconseguir competir de tu a tu amb el Barça a la propera edició de LaLiga espanyola

A més de Pau Víctor, el millor soci de Casadó i Gavi té gairebé a punt el seu fitxatge pel València: busca trair un Hansi Flick que no li donarà oportunitats. El Barça accelera perquè el traspàs es tanqui en les pròximes hores, ja que Hansi Flick no vol que aquest migcampista pugi a l'avió per anar a la gira asiàtica. Casadó i Gavi ja ho saben: un dels seus millors socis, també migcampista, es veu obligat a marxar al València per culpa del tracte de Hansi Flick, que no el vol

Oficial, se'n va al València per trair Hansi Flick: 'Casadó i Gavi diuen el que...'

A poques hores perquè el Barça arrenqui la seva gira de pretemporada, un jugador ja sap que es quedarà a terres catalanes per tancar el seu fitxatge pel València CF. A més de Pau Víctor, Marc-André Ter Stegen i Iñaki Peña, hi ha un altre jugador, gran soci de Casadó i de Gavi, que tampoc viatjarà a la gira per Àsia. Hansi Flick no vol donar-li cap oportunitat i, per tant, es quedarà entrenant a Can Barça a l'espera de tancar el seu fitxatge pel València de Corberán

Casadó i Gavi continuaran sent importants, però hi ha un migcampista que marxarà al València amb la intenció de demostrar que Hansi Flick ha estat injust amb ell. Per poder reforçar-se, el València ha posat el focus en un crack del Barça, que és el soci ideal de Casadó i Gavi en el bloc que lidera Hansi Flick. El fitxatge, segons podem confirmar, està molt avançat, de manera que el València disposarà d'aquest talent per intentar derrotar el Barça a LaLiga

Gavi i Casadó es queden sols: un migcampista es cansa de Hansi Flick i marxa al València

El fitxatge del qual parlem és Oriol Romeu, migcampista d'Ulldecona que està a un pas de signar pel València CF. Romeu no entra en els plans de Hansi Flick i no viatjarà a la gira per Àsia a l'espera de resoldre el seu futur, que passarà per jugar al València. Segons ha avançat el 'Diario SPORT', el València està interessat en Oriol Romeu i, per ara, lidera la cursa per fitxar el migcampista defensiu del Barça, que no compta per Flick

Podria acompanyar-lo Pau Víctor, amb qui comparteix representant, ja que el València també ha mostrat molt d'interès en el davanter de Sant Cugat del Vallès. Tot i l'interès del València, Pau Víctor veu amb molt bons ulls la proposta de l'Sporting de Braga, on va jugar l'exfutbolista del Barça Abel Ruiz fa algunes temporades