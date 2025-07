Màxima tensió entre Dani Ceballos i el Reial Madrid: el seu darrer missatge ho diu tot

Dani Ceballos es troba en una cruïlla al Real Madrid. Amb la sortida de Luka Modric, molts pensaven que el '19' tindria un rol molt més protagonista sota el comandament de Xabi Alonso. Tanmateix, la seva participació al Mundial de Clubs ha estat pràcticament testimonial, sense senyals que hagi de convertir-se en titular de manera habitual

La participació del Real Madrid en el nou torneig internacional organitzat per la FIFA no va fer més que confirmar que Dani Ceballos no entra en els plans de Xabi Alonso. La seva presència al terreny de joc ha estat molt limitada, i en cap moment l'entrenador li ha atorgat galons. Aquesta situació ha portat l'andalús a replantejar-se seriosament el seu futur al club blanc

Dani Ceballos publica un missatge que acaba esborrant

Dani Ceballos està de vacances després del Mundial de Clubs i, a la seva arribada a Sevilla, va pronunciar una frase reveladora: "Tant de bo continuï tenint les portes del Betis obertes". Aquestes paraules van ser interpretades com un gest a un possible retorn a la seva antiga casa

Però encara va ser més cridaner el seu missatge a les xarxes socials: "Res deixa la consciència més tranquil·la que un 'ho vaig intentar tot'". Aquest missatge misteriós, esborrat poc després, es va fer viral ràpidament i va alimentar el debat sobre la seva continuïtat al Real Madrid. Una situació que no fa més que generar tensió a la planta noble del Bernabéu

El Betis respon a Dani Ceballos

Tot i els constants gestos de Dani Ceballos al Betis, sembla que el club verd-i-blanc té altres plans per a aquest estiu. Almenys així ho ha confessat Ángel Haro."Dani Ceballos va tenir la seva oportunitat de tornar fa dos anys quan la negociació era de 2 parts, ara en són 3 i ho complica molt. El Betis NO pagarà un gran traspàs per Dani perquè no tindria sentit"

Les paraules d'Ángel Haro reflecteixen que Dani Ceballos s'haurà d'esforçar molt si vol tornar al Betis. Per començar, hauria de convèncer el Real Madrid d'abaratir els costos de sortida, una cosa que sembla complicada. Florentino Pérez vol 20 milions pel traspàs de l'andalús

Sigui com sigui, la voluntat de l'utrerà de tornar al Betis és cada cop més evident. Només falta l'acord entre clubs i que Dani Ceballos ajusti la seva fitxa. Si es donen totes aquestes condicions, no és descartable veure Ceballos canviar d'aires aquest estiu: del Bernabéu al Villamarín