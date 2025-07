Pau Víctor, davanter del Barça format a les categories inferiors de Sabadell i Girona, serà el proper jugador a abandonar la nau de Hansi Flick després de Pablo Torre i Ansu Fati. Pau Víctor es va convertir en futbolista del Barça fa just un any, però el seu protagonisme ha estat pràcticament nul i, per tant, ha hagut de buscar-se una sortida lluny del Barça. Pau Víctor esperava que el Barça no acabés fitxant un extrem esquerre, però finalment ha arribat Marcus Rashford, cosa que implica que hagi de sortir sí o sí del Barça.

No ha estat un estiu fàcil per a Pau Víctor, sobretot perquè els rumors de fitxatges han estat constants i perquè s'ha sentit 'infravalorat', una cosa que sol passar sovint. El rendiment de Pau Víctor, tenint en compte el seu minutatge, ha estat molt bo: en 379 minuts jugats ha marcat 2 gols i repartit 1 assistència de gol. Hansi Flick estava molt content amb Pau Víctor i fins i tot va frenar la seva sortida durant el mercat de fitxatges d'hivern, però ara tot ha canviat: amb l'arribada de Rashford, Víctor sortirà.

De fet, segons ha pogut saber 'e-Notícies' en exclusiva, Pau Víctor i el seu entorn estan pressionant perquè el jove jugador de Sant Cugat del Vallès no vagi a la gira. Cal recordar que el Barça viatjarà a Àsia aquest pròxim dijous, una cosa que Pau Víctor podria no fer en cas de tancar el seu fitxatge pel seu nou equip. Pau Víctor ja té nou destí: continuarà jugant a LaLiga EA Sports i estarà molt a prop de Barcelona, una cosa que el reconforta, sobretot a nivell familiar i d'amistats.

Última hora! Pau Víctor tria equip, el Barça se sorprèn molt: 'Me'n vaig al...'

Marcus Rashford, davanter del Manchester United de 27 anys, ja ha arribat al Barça i, per tant, Pau Víctor té via lliure per sortir del club culer. Hansi Flick va ser molt clar amb Deco: Pau Víctor necessitava que arribés Marcus Rashford perquè el Barça el deixés sortir. Ara que el davanter anglès ja ha arribat a Barcelona per passar les proves mèdiques, el Barça accelera per tancar la sortida de Pau Víctor, que podria confirmar-se aquest mateix dimarts.

Pau Víctor ja ha triat equip i, llevat de sorpresa, continuarà jugant a LaLiga EA Sports, una cosa que tant ell com el seu entorn desitjaven, sobretot perquè sent que té nivell. Pau Víctor ha rebut més de tres ofertes de Primera Divisió: Real Oviedo, València i Celta estaven a la 'pole', però només un s'endurà els serveis del golejador català. Pau Víctor es troba descansant i tot sembla indicar que aquest dimarts podria fer la seva última sessió d'entrenament amb Hansi Flick: fa les maletes cap a un històric d'Espanya.

Pau Víctor ja ho comunica al Barça: "Tinc nou equip i és..."

Pau Víctor ha tingut moltes ofertes durant aquest mercat de fitxatges, però el català s'ha decantat per una. Cal deixar clar que encara no hi ha acord entre Barça i el club escollit, però la decisió de Pau Víctor és clara i, ara, la feina l'ha d'acabar Deco. El Barça assegura que el valor de Pau Víctor és de 10 milions d'euros, quantitat que pocs equips poden pagar a Espanya, però el de Sant Cugat sortirà cedit.

La fórmula per traspassar Pau Víctor serà semblant a la de Pablo Torre. El Barça es quedarà amb un percentatge dels drets del jugador i el cedirà amb opció de compra obligatòria, segurament d'uns 7 milions. Pau Víctor, això sí, ja ha triat i així ho ha comunicat al Barça: vol jugar al València CF de Carlos Corberán, un dels entrenadors revelació de LaLiga.