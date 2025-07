S'aproxima un intercanvi històric al Bernabéu: 'Rodrygo se'n va a canvi de...'

Rodrygo travessa el moment més delicat des de la seva arribada al Real Madrid. Encara que la seva qualitat segueix intacta, el seu rendiment ha baixat notablement en comparació amb temporades anteriors. Ha perdut aquella xispa i agressivitat que el feien imprevisible en el desbordament i el regat.

La sensació general a l'entorn blanc és que Rodrygo ja no és intocable. Xabi Alonso, acabat d'arribar a la banqueta del Bernabéu, vol una plantilla competitiva i no descarta moviments importants. I un d'aquests podria afectar directament el davanter brasiler.

Rodrygo està a la rampa de sortida pels desitjos de Xabi Alonso

Rodrygo ja no té garantit el seu lloc a l'onze. Amb la presència de Mbappé, l'arribada de Mastantuono i el creixement d'Endrick, el seu protagonisme es veurà reduït el curs vinent. Per això, la seva sortida és més que probable.

La direcció esportiva del club busca solucions per quadrar comptes i reforçar altres posicions clau. El Real Madrid ja ha invertit més de 180 milions d'euros en fitxatges durant aquest mercat. Tot i així, Xabi Alonso insisteix que cal més: un migcampista organitzador i un central de primer nivell.

En aquest context, la venda de Rodrygo es presenta com una solució ideal per ingressar diners o reforçar zones més debilitades. El club blanc espera obtenir almenys 100 milions d'euros pel seu traspàs. La seva edat, projecció i experiència a la Champions el converteixen en una peça cobejada.

S'apropa un intercanvi històric al Bernabéu: 'Rodrygo se'n va a canvi de...'

Rodrygo ha estat a l'òrbita de diversos grans clubs europeus. El Bayern de Munic era un d'ells, però els alemanys han optat finalment per Luis Díaz. Això deixa el Liverpool com a gran favorit per fer-se amb els serveis de l'‘11’ del Real Madrid.

El club anglès necessita cobrir la baixa del colombià, que sortirà rumb a la Bundesliga. I és aquí on el Real Madrid vol aprofitar la conjuntura al seu favor. En lloc de negociar una venda directa, el club blanc contempla un intercanvi estratègic.

Segons fonts properes a l'operació, el Madrid podria demanar Ibrahima Konaté com a part de l'acord. El central francès agrada molt a Valdebebas, tant pel seu perfil físic com per la seva experiència a la Premier i en competicions europees. A més, manté una estreta amistat amb Kylian Mbappé, cosa que suma punts a la seva candidatura.

Ibrahima Konaté per Rodrygo, tots hi guanyen

Konaté acaba contracte el 2026, i la idea inicial del Real Madrid era esperar un any més per fitxar-lo gratis. No obstant això, la urgència per reforçar l'eix de la defensa podria accelerar els temps. Xabi Alonso vol un central fiable des del primer dia de pretemporada i Rodrygo té la clau de l'operació.

Veurem si finalment es concreta l'intercanvi entre Rodrygo i Konaté. Seria un moviment de gran impacte tant en l'àmbit esportiu com en l'econòmic. I podria marcar l'inici d'una nova etapa al Bernabéu.