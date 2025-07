Gran notícia! La COPE dona el preu real de Marcus Rashford: 'El Barça està obligat a...'

Marcus Rashford serà confirmat com a nou jugador del FC Barcelona avui mateix. Després d’un cap de setmana en què els esdeveniments s’han succeït a un ritme vertiginós, el talentós extrem del Manchester United signarà pel club català. Una operació que, tot i el que pot semblar, amaga detalls importants que a poc a poc van sortint a la llum

Tot va començar dissabte, quan Fabrizio Romano va sorprendre el món del futbol amb el seu ja famós 'Here We Go!'. Aquesta expressió només l’utilitza per confirmar els fitxatges, així que quan va aparèixer relacionada amb el Barça i Marcus Rashford, l’afició culer va esclatar de felicitat i alegria. El futbolista anglès reforçarà la plantilla del FC Barcelona complint el desig de Hansi Flick, que estava desitjós de poder comptar amb un nou extrem

Les xifres reals de l’acord de Marcus Rashford

Segons el mateix Fabrizio Romano i molts altres mitjans, Marcus Rashford aterra a la Ciutat Comtal cedit amb opció de compra de 30 milions. Això sí, sembla que aquesta clàusula no és obligatòria, cosa que suposa que el Barça té llibertat total per decidir què fer amb el futur de Rashford l’estiu vinent. Si juga bé, el club podria valorar la seva continuïtat; altrament, deixar-lo marxar no suposarà cap problema

Ara bé, tot i que el tracte pot semblar molt beneficiós per al FC Barcelona, la realitat és que té truc. Almenys així ho ha desvetllat Miguel Rico a El Partidazo de la cadena COPE. Ahir a la nit, passat l’allau d’informació inicial, el reputat periodista va explicar perfectament les condicions de la cessió de Marcus Rashford

Miguel Rico va explicar que el Barça aconsegueix Marcus Rashford cedit, però es guarda una opció de compra de 30 milions que pot executar o no en funció del seu rendiment. Però també va assegurar que el club català es farà càrrec del 70% del seu salari. Del 30% restant, de moment, se’n fa càrrec el Manchester United

Ara bé, si el Barça decideix no executar la clàusula de 30 milions l’estiu vinent, també haurà d’abonar aquest 30% que ara correspon al Manchester United. Així ho ha explicat Miguel Rico a la COPE. "Si a l’estiu el FC Barcelona no fa efectiva l’opció de compra de 30 milions, ha de pagar un 30 per cent més"

Vist així, el fitxatge de Marcus Rashford pel FC Barcelona no és tan positiu com podria semblar. Ara Flick té la important missió de fer que Rashford rendeixi sobre el terreny de joc. Així, tot i que el club català hauria de pagar 30 milions per fer-se definitivament amb els seus serveis, s’estalviaria el 30% del salari de la present temporada