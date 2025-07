El mentor de Gerard Piqué a Manchester adverteix sobre Marcus Rashford: 'Serà una...'

Marcus Rashford ja és nou jugador del FC Barcelona. L'extrem anglès, que la temporada passada va jugar cedit a l'Aston Villa, deixa enrere la seva etapa al Manchester United per complir el seu somni de jugar al Camp Nou

Arriba cedit per una temporada, però el Barça s'ha reservat una opció de compra unilateral de 30 milions d'euros. Si Rashford mostra la seva millor versió, Deco no dubtarà a activar aquesta clàusula per quedar-se'l en propietat

Una afició il·lusionada, però precavuda

L'afició del Barça ha rebut amb entusiasme l'arribada de Marcus Rashford. La seva velocitat, desequilibri i capacitat golejadora encaixen perfectament en el perfil d'extrem que necessitava Hansi Flick. Tanmateix, no tot són alegries: l'historial de l'anglès genera certs dubtes en alguns sectors del barcelonisme

El seu caràcter ha estat qüestionat en diverses ocasions. Amorim, actual tècnic del Manchester United, va arribar a dir en una entrevista que "si pogués, convocaria abans l'entrenador de porters que Marcus Rashford". Una frase contundent que reflecteix el context complicat que Rashford va deixar a Old Trafford

El mestre de Gerard Piqué surt en la seva defensa

Davant les crítiques, una veu autoritzada ha sortit en la seva defensa: Rio Ferdinand. La llegenda del Manchester United i mentor de Gerard Piqué en la seva etapa a Anglaterra, ha volgut donar la seva opinió sobre la sortida de Marcus Rashford i la seva arribada al Barça

Primer, va lamentar la seva marxa: "Què ha passat perquè un jugador que ha sortit de l'acadèmia vulgui marxar del club? El conec des de fa anys i ha treballat tant dur... Han d'haver passat més coses que no sabem"

Però més enllà de la seva anàlisi de la situació a Manchester, Rio Ferdinand s'ha mostrat optimista amb el seu futur al Camp Nou. "Si Rashford aconsegueix adaptar-se i fer el seu joc amb senzillesa, aquesta operació serà una ganga per al Barça", va afirmar taxatiu

Rio Ferdinand aconsella Marcus Rashford per triomfar al Camp Nou

Ferdinand també ha volgut deixar alguns consells sobre com Marcus Rashford pot triomfar en el seu nou equip. "Ha de mantenir el seu joc simple al Barça; utilitzar les parets i les passades a Lewandowski per després córrer per la banda. Rashford té aquesta intel·ligència en el joc ofensiu i ja l'hi hem vist"

El repte és sobre la taula. Marcus Rashford té una oportunitat d'or per rellançar la seva carrera i demostrar que pot ser decisiu al Barça. Si ho aconsegueix, Deco pagarà els 30 milions perquè sigui propietat del Barça definitivament