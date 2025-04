Oficial, l'última hora de Dani Olmo ho canvia tot: el CSD posa data a la seva decisió

Dani Olmo, migcampista egarenc del Barça, està inscrit a LaLiga espanyola de forma cautelar després de la decisió del Consell Superior d'Esports (CSD), que va entrar de facto a principis de 2025. Cal recordar que Dani Olmo, ara de baixa després de caure lesionat en el duel de lliga contra Osasuna, va ser inscrit de forma provisional pel CSD, ja que el Barça no va complir. El club culer havia de disposar de marge salarial per inscriure Dani Olmo abans de l'1 de gener de 2025 i no va ser així, per la qual cosa LaLiga va ser taxativa.

Allà va ser quan va entrar el CSD, que en aquell precís moment va determinar que Dani Olmo podria estar en actiu fins que l'organisme prengués una resolució definitiva després d'estudiar el cas. Aquesta resolució definitiva sobre el cas de Dani Olmo ja té data: s'ha de fer pública abans del 7 d'abril de 2025, encara que fonts del CSD asseguren que es publicarà abans. Com expliquem a 'e-Notícies', el CSD té de temps fins dilluns de la setmana vinent per donar una resolució definitiva, ja que porten prop de 4 mesos estudiant la situació.

A més de Dani Olmo, Pau Víctor, davanter del primer equip del Barça format a les categories inferiors de Sabadell i Girona, també està en la mateixa situació que l'egarenc. Olmo i Víctor van estar sense inscripció de l'1 fins al dia 8 de gener de 2025, quan el CSD emetia un comunicat en plena Supercopa d'Espanya estimant la cautelar urgent. El Barça la va sol·licitar i, hores més tard, el CSD la va estimar, tenint especial cura de Dani Olmo, jugador internacional amb Espanya i vigent campió de l'Eurocopa.

Podrà seguir jugant Dani Olmo? La decisió del CSD complica les coses al Barça de Joan Laporta

La decisió del CSD encara no es coneix, però fonts de l'organisme governamental asseguren que se sabrà molt aviat. De fet, segons han avançat altres mitjans com el 'Diario MARCA', el CSD "no esperarà ni apurarà fins al pròxim dilluns". Joan Laporta va recórrer al CSD després de la negativa dels tribunals, la RFEF i LaLiga de permetre que Olmo i Víctor fossin reinscrits al gener.

El Barça va aconseguir rebre aquesta mesura cautelar per part del CSD, però, com indica el seu nom, va ser cautelar, per la qual cosa la decisió no és del tot definitiva. El Barça espera i desitja que Dani Olmo i Pau Víctor puguin seguir jugant durant la present temporada, però és una cosa que està molt més en l'aire que mai.

També hi ha l'opció que el CSD consideri que no és vàlida la inscripció, com van apuntar en el seu moment els tribunals, la RFEF i LaLiga EA Sports. En aquest cas, ni Dani Olmo ni Pau Víctor podrien tornar a jugar amb el Barça aquesta temporada. La patronal va desinscriure els dos jugadors el passat dia 1 de gener de 2025, ja que el Barça no va complir amb la normativa de control econòmic imposada per LaLiga espanyola.