Simeone confirma una gran sorpresa per a l'Atlètic-Barça de Copa del Rei: 'Jugarà...'

Simeone, entrenador de l'Atlètic de Madrid, té la seva última gran oportunitat de tocar metall aquesta temporada oficial rebent la visita del Barça a les semifinals de la Copa del Rei. Després d'empatar contra l'Espanyol a LaLiga EA Sports, el grup que lidera Simeone s'ha despenjat dels llocs principals i, per tant, la Copa del Rei és una prioritat. Malgrat tota aquesta tensió generada en l'entorn de l'Atleti, Simeone no ha dubtat a l'hora de confirmar una gran sorpresa per rebre el Barça, que ve enratxat.

Simeone no està en entredit, però sí que alguns experts i aficionats de l'Atlètic de Madrid li qüestionen els seus plantejaments futbolístics, una cosa 'simplona' veient el potencial de la plantilla matalassera. Malgrat aquestes crítiques, Simeone segueix convençut de la seva feina i, en la roda de premsa prèvia al partit de Copa del Rei, ha afirmat estar molt tranquil i confiat. A més, per si tot això no fos suficient, el tècnic argentí s'ha atrevit a confirmar una gran sorpresa: el Barça ja sap amb quin porter haurà de lidiar aquest dimecres.

Barça i Atlètic de Madrid es juguen una plaça a la final de la Copa del Rei, que se celebrarà a la Cartuja (Sevilla), com ja és tradició des de fa anys. El resultat de l'anada va ser igualat (4-4), per la qual cosa tot es decidirà al Metropolitano, que viurà una de les seves grans nits. Simeone podrà comptar amb totes les seves primeres espases i, a més, ha confirmat la presència d'un jugador a l'equip titular: "Jugarà..."

Simeone confirma una gran sorpresa per a l'Atleti-Barça de Copa del Rei: 'Jugarà...'

"L'equip està fent una temporada molt bona, va competir molt bé a Champions i ho està fent molt bé a Lliga. No sortim del partit a partit", assegurava Simeone en la prèvia del partit de Copa del Rei contra el Barça. A més, Simeone tampoc ha tingut cap problema a l'hora de confirmar la presència del seu porter suplent al partit.

En ser preguntat per la possibilitat que jugui Jan Oblak a causa de la importància del xoc, Simeone va ser taxatiu i va confirmar la titularitat de Juan Musso, porter argentí cedit. Musso ja va jugar l'anada a Montjuïc i, malgrat els seus dubtes més que evidents sota pals, seguirà comptant amb la confiança del Cholo Simeone per al partit de tornada.

Tot confirmat: ara només falta que la pilota es posi a rodar aquest pròxim dimecres a partir de les 21.30 hores a l'impressionant Estadi Metropolitano de Madrid.