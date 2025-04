L'última hora de la Pilota d'Or sacseja el Barça Femení: Alexia Putellas ja ho sap

Alexia Putellas ha tornat a brillar en el futbol femení. La capitana del Barça Femení, després de superar una greu lesió de genoll, lidera l'equip a la recerca d'una temporada històrica.

Amb la Supercopa d'Espanya ja a les seves vitrines, les culers apunten alt: Lliga F, Copa de la Reina i, per descomptat, la Champions League. I ara, la jugadora s'enfronta a un nou repte: recuperar la Pilota d'Or.

El Barça, el club de les Pilotes d'Or

El Barça Femení ha aconseguit consolidar la seva supremacia en el futbol femení amb una impressionant col·lecció de Pilotes d'Or. Aquesta distinció ha estat clau per demostrar l'alt nivell i talent que hi ha a les seves files. Alexia Putellas, la capitana de l'equip, té dues Pilotes d'Or, un reconeixement que ha sabut guanyar-se a base d'esforç i talent.

No obstant això, en els dos últims anys, Aitana Bonmatí ha pres el relleu, alçant-se amb el guardó en dues edicions consecutives. Però la llista de jugadores destacades en el Barça Femení no s'atura aquí.

Altres noms com Caroline Graham Hansen, una jugadora desequilibrant per la seva velocitat i visió de joc, també formen part d'aquest club d'elit. A més, en la present temporada, Ewa Pajor està brillant amb força, sent l'actual golejadora de la Lliga F

La lluita per la Pilota d'Or

Segons 'Goal', Alexia Putellas és la principal candidata per guanyar la Pilota d'Or en aquesta edició. La jugadora, que ja ha guanyat el guardó en dues ocasions, vol recuperar el trofeu després dels èxits d'Aitana Bonmatí en les dues edicions anteriors. De fet, el Barça domina la carrera: l'equip té quatre Pilotes d'Or entre les seves files, dues per a Alexia i dues per a Aitana.

Encara que la competència és ferotge, la presència de quatre jugadores del Barça entre les principals candidates subratlla la supremacia del club en el futbol femení. A part d'Alexia i Aitana, altres futbolistes com Caroline Graham Hansen, Dumornay i Pajor també estan en la lluita. No obstant això, el rendiment d'Alexia, amb la seva impressionant capacitat d'assistència i la seva consistència, la situa com la principal candidata.

El futur de la Pilota d'Or

A mesura que la temporada avança, la disputa per la Pilota d'Or s'escalfa. Alexia Putellas és una de les jugadores més destacades, i el seu retorn al seu millor nivell promet emocions fortes en els pròxims mesos.

El Barça Femení busca no només títols, sinó veure la seva capitana alçar novament la Pilota d'Or, premi a la seva dedicació.