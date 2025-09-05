Oficial, de titular al Barça a estrella del PSG, deixa penjat Joan García per 4M€
Joan García es quedarà sense el suport d’un crack que jugarà al PSG la pròxima temporada
Joan García, porter titular del Barça, ha començat la temporada com una exhalació, però ja sap que es quedarà sense un dels seus grans amics dins del vestidor del club culer. De ser titular al Barça a fitxar pel PSG per ser l'estrella: un dels grans socis del porter Joan García abandonarà el Barça a final de temporada. Tot està confirmat: el Barça no li ha fet cap oferta i, per tant, és lliure de tancar el seu contracte amb el PSG de Luis Enrique, que el farà ser estrella.
El Barça ja comença a rodar, però la veritat és que Joan Laporta té un ull posat en la planificació esportiva del pròxim mercat de fitxatges d'estiu. Hi ha un defensa titular del Barça que té molts números de fitxar pel PSG, que continua buscant defenses centrals al mercat de futbolistes. Joan García s'entén a la perfecció amb aquest jugador, però tot sembla indicar que no podran continuar formant tàndem més enllà de la present temporada oficial.
Joan García és vital per al Barça i el club culer sent que amb el jove porter de Sallent s'ha fet un gran salt de qualitat a nivell competitiu. Joan García se sent molt integrat en un vestidor en què comparteix moments amb amics com Pedri o Ferran Torres, però un dels seus íntims al camp se n'anirà. Tot està pràcticament tancat: el Barça el deixa escapar i el defensa, internacional amb el seu país, deixarà tirat a Joan García per jugar al PSG, vigent campió d'Europa.
Tot i que se sent molt important al Barça de Flick, un defensa central titular deixarà el club català per fitxar pel PSG de Luis Enrique Martínez. Qui va ser entrenador del Barça ja s'ha posat en contacte amb el defensa culer, que té molts números de deixar tirat a Joan García per jugar a París. Joan García ja ho sap i voldria evitar-ho, però sap que al Barça manen Flick i Deco i, per tant, no s'entremetrà en aquest assumpte, que no li correspon.
Joan García està completament integrat en les dinàmiques del Barça, però ara sent que, amb la pèrdua d'un defensa, se sentirà una mica més desprotegit a la porteria culer. Aquest defensa, titular per a Flick tot i els seus habituals problemes físics, acaba contracte a finals de curs i, per ara, no ha rebut ofertes per renovar per part del Barça.
Adeu al Barça, fitxa pel PSG de Luis Enrique i s'oblida de Joan García: "No em diguis això..."
Un titular del Barça deixarà l'entitat culer per fitxar pel PSG, que busca defenses i que convertirà aquest central en una estrella mundial, també a nivell salarial. El Barça i, per tant, Joan García, diran adeu a un dels millors defenses centrals de la plantilla a finals de temporada.
No té proposta del Barça, per la qual cosa Andreas Christensen abandonarà el Barça per fitxar pel PSG, club francès que li ofereix un contracte per als pròxims 3 anys. Joan García es quedarà sense un dels seus millors socis a la defensa: està pràcticament tancat a l'espera que el Barça li pugui fer una oferta en els pròxims mesos.
