Joan García, portero titular del Barça, ha arrancado la temporada como una exhalación, pero ya sabe que se quedará sin uno de sus grandes amigos dentro del vestuario del club culer. De ser titular en el Barça a fichar por el PSG para ser la estrella: uno de los grandes socios del portero Joan García abandonará el Barça final de temporada. Todo está confirmado: el Barça no le ha hecho ninguna oferta y, por ende, es libre de cerrar su contrato con el PSG de Luis Enrique, que le hará ser estrella.

El Barça ya empieza a rodar, pero lo cierto es que Joan Laporta tiene un ojo puesto en la planificación deportiva del próximo mercado de fichajes de verano. Hay un defensa titular del Barça que tiene muchos números de fichar por el PSG, que sigue buscando defensas centrales en el mercado de futbolistas. Joan García se entiende a las mil maravillas con dicho jugador, pero todo parece indicar que no podrán seguir formando tándem más allá de la presente temporada oficial.

Joan García es vital para el Barça y el club culer siente que con el joven portero de Sallent se ha dado un gran salto de calidad a nivel competitivo. Joan García se siente muy integrado en un vestuario en el que comparte momentos con amigos como Pedri o Ferran Torres, pero uno de sus íntimos en el campo se irá. Todo está prácticamente cerrado: el Barça le deja escapar y el defensa, internacional con su país, dejará tirado a Joan García para jugar en el PSG, vigente campeón de Europa.

A pesar de que se siente muy importante en el Barça de Flick, un defensa central titular dejará el club catalán para fichar por el PSG de Luis Enrique Martínez. El que fuera entrenador del Barça ya se ha puesto en contacto con el defensa culer, que tiene muchos números de dejar tirado a Joan García para jugar en París. Joan García ya lo sabe y querría evitarlo, pero sabe que en el Barça mandan Flick y Deco y, por ende, no se entrometerá en dicho asunto, que no le corresponde.

Joan García está completamente integrado en las dinámicas del Barça, pero ahora siente que, con la pérdida de un defensa, se sentirá un poco más desprotegido en la portería culer. Dicho defensa, titular para Flick a pesar de sus habituales problemas físicos, termina contrato a finales de curso y, por ahora, no ha recibido ofertas para renovar por parte del Barça.

Un titular del Barça dejará la entidad culer para fichar por el PSG, que busca defensas y que convertirá a este central en una estrella mundial, también a nivel salarial. El Barça y, por ende, Joan García, dirá adiós a uno de los mejores defensas centrales de la plantilla a finales de temporada.

No tiene propuesta del Barça, por lo que Andreas Christensen abandonará el Barça para fichar por el PSG, club francés que le ofrece un contrato por los próximos 3 años. Joan García se quedará sin uno de sus mejores socios en la defensa: está prácticamente cerrado a la espera de que el Barça puede hacerle una oferta en los próximos meses.