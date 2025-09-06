Marc Casadó provoca un terratrèmol amb la seva decisió, ja l'hi ha dit a Hansi Flick
Marc Casadó avisa de manera taxativa: si no té protagonisme, demanarà sortir al gener!
El nom de Marc Casadó ha estat un dels més comentats durant aquest últim mercat de fitxatges davant d'una possible sortida del club. Casadó venia de fer una gran temporada, especialment, a la primera part del campionat. Es va convertir en un fix de Flick a l'onze titular al costat del canari Pedri, formant una gran dupla a la medul·lar.
Casadó va passar a ser el pulmó de l'equip convertint-se en el jugador que va recuperar més pilotes durant la temporada. Les seves grans actuacions, abastant molt terreny, alliberaven Pedri en la construcció del joc i feien millor el canari. El jugador del planter, que havia tingut poca presència amb Xavi Hernández, es va convertir en la gran sensació de la mà de Hansi Flick.
Amb la plaga de lesions a la medul·lar, Hansi Flick va apostar pel de Sant Pere de Vilamajor i la seva aposta va donar fruits. Marc Casadó va demostrar ràpidament que tenia la qualitat suficient per estar a l'onze titular, convencent el tècnic alemany. Flick el va mantenir de titular tota la primera part del campionat fins que Frenkie De Jong es va unir al grup i va anar entrant paulatinament.
La pèrdua de protagonisme de Marc Casadó
A partir de gener, l'internacional neerlandès del Barça va començar a jugar de manera habitual, relegant Casadó a la banqueta. Hansi Flick passava a confiar plenament en Frenkie De Jong, que començava a recuperar la confiança i a tenir grans actuacions. L'holandès va començar a mostrar la seva millor versió, i de tenir peu i mig fora del club, va passar a convertir-se en figura clau per a Flick.
Casadó va començar a jugar menys minuts, però continuava tenint un rol important a l'equip fins a la seva inoportuna lesió al tram final de la campanya. La seva lesió li va fer perdre definitivament el pols contra el '21', i en aquest inici de campanya haurà de lluitar durament per recuperar el seu protagonisme a l'equip. A la competència amb Frenkie De Jong s'hi afegirà també la de Marc Bernal, que està plenament recuperat de la seva greu lesió.
El futur de Marc Casadó al Barça
El desig de Casadó segueix intacte i busca consolidar-se al primer equip culer; sap que la temporada és llarga i tindrà les seves oportunitats. Només en el cas que al gener es veiés amb molt pocs minuts, buscaria una sortida del club. És jove, amb gran projecció, i sap que ha de jugar regularment per seguir amb la seva progressió.
L'Atlético de Madrid segueix molt de prop la seva situació i altres equips de la Premier com l'Arsenal o el Chelsea també estan interessats. Casadó no vol pensar-hi i es dedica a donar el millor en cada entrenament, ha estat format a La Masia i el seu somni és triomfar al Barça. Veurem què passa en aquests mesos de competició que marcaran, molt probablement, el seu futur immediat a partir del proper gener.
