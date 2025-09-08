A Barcelona confirmen els rumors sobre Gavi: «El millor és que...»
La notícia ha corregut com la pólvora en les últimes hores per la Ciutat Comtal
Gavi és molt més que un simple jugador dins del vestidor del Barça. Com a jugador format a la Masia, representa a la perfecció els valors del club i transmet una energia que encomana a tots els seus companys. Al terreny de joc, a més, demostra ser un migcampista molt complet, amb qualitat per associar-se i amb una gran arribada des de la segona línia.
La seva figura és admirada tant per l’afició com pels seus companys. Els culers saben que amb Gavi sobre la gespa l’equip té un plus d’intensitat difícil d’igualar. Tanmateix, en aquests moments viu una situació tremendament delicada que, en les últimes hores, s’ha complicat encara més.
Què passa amb Gavi? Màxima tensió a Barcelona
Malgrat tot el que aporta, Gavi no gaudeix actualment d’un rol indiscutible a l’equip de Hansi Flick. El tècnic alemany aposta sovint per Frenkie de Jong en la seva posició, relegant el ‘6’ a un paper de suplent. Des de la greu lesió patida el 2023 no ha tornat a ser el mateix.
Els minuts de qualitat s’han reduït de manera considerable. Flick valora molt la seva entrega, però considera que encara li falta un punt per recuperar la seva millor versió. I és que Gavi, des de fa temps, sent molèsties al genoll operat.
La veritat és que les últimes notícies no conviden a l’optimisme. A Barcelona confirmen que la situació de Gavi va de mal en pitjor i que les molèsties al seu genoll no desapareixen. L’andalús ha notat dolors persistents des que va tornar a competir i, segurament, haurà de passar pel quiròfan.
Proves a Gavi i decisió final
Per aquest motiu, aquest mateix dilluns, Gavi se sotmetrà a noves proves mèdiques. L’objectiu és determinar si necessita un tractament més agressiu que inclogui passar pel quiròfan. Segons algunes fonts, podria ser necessària una artroscòpia per netejar la zona afectada.
Si es confirma aquesta intervenció, Gavi estaria diverses setmanes allunyat dels terrenys de joc. Una absència dolorosa per a Flick, que perdria un efectiu clau en la rotació del centre del camp. I també un cop per al mateix Gavi, que anhela recuperar el seu millor nivell.
Els metges del club aclareixen que no es tracta de la mateixa lesió patida el 2023. Tanmateix, sí que està relacionada, ja que afecta el mateix genoll i és conseqüència de l’esforç realitzat en el seu procés de recuperació. El lligament està en bon estat, però el menisc podria estar compromès.
Veurem què passa quan finalitzin les proves, però tot apunta en una direcció. Els serveis mèdics del Barça consideren que el millor és que Gavi passi pel quiròfan com més aviat millor. Només així podrà deixar enrere definitivament les molèsties i tornar a ser el jugador determinant que tothom espera.
Més notícies: