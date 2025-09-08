Gir radical al Reial Madrid: David Alaba en surt beneficiat, Xabi Alonso dona l'ordre
L'entrenador tolosà té una idea en ment que provarà amb Alaba, a qui coneix perfectament de la seva etapa a Alemanya
David Alaba va arribar al Real Madrid procedent del Bayern Munic a l'estiu de 2021. El defensor austríac va aterrar al Bernabéu a cost zero, en una operació que va ser qualificada com un dels grans encerts de Florentino Pérez. La seva versatilitat i experiència el van convertir ràpidament en un pilar del conjunt blanc.
La situació de David Alaba és complexa
Durant les seves primeres temporades, David Alaba va mostrar un nivell altíssim. Era capaç d'actuar com a central, lateral o fins i tot migcampista, sempre amb un rendiment notable. Tanmateix, una greu lesió de genoll patida al desembre de 2023 va frenar en sec la seva carrera.
Des d'aquell moment va començar el seu particular calvari. Els problemes físics es van allargar més del que s'esperava i el seu retorn als terrenys de joc es va endarrerir diversos mesos. Ara, per fi, sembla completament recuperat i preparat per afrontar un nou repte.
L'escenari al qual s'enfronta al Real Madrid actual, però, no és senzill. A l'eix de la defensa té per davant tres centrals de molt pes com Huijsen, Rüdiger i Militao. Com a lateral esquerre la competència és encara més dura: Álvaro Carreras, Fran García i Mendy competeixen per un sol lloc.
Conscient d'aquesta situació, Xabi Alonso ha decidit actuar. El nou entrenador del Real Madrid ha buscat una fórmula per no desaprofitar la qualitat i l'experiència de David Alaba. I la solució ha estat donar-li un gir radical a la seva carrera.
David Alaba rep una gran notícia per part de Xabi Alonso
Per sorpresa de tothom, Xabi Alonso ha decidit que David Alaba passarà a exercir com a pivot defensiu. Aquesta posició permetrà aprofitar la seva intel·ligència tàctica, la seva sortida de pilota i la seva capacitat per anticipar jugades. Xabi considera que pot aportar equilibri en un centre del camp que necessita variants.
Alaba, per la seva banda, ha acceptat el repte amb entusiasme. Sap que és la seva gran oportunitat per recuperar protagonisme al club blanc. La seva polivalència sempre va ser una de les seves virtuts més destacades i ara haurà de demostrar-ho de nou.
Fins ara, David Alaba només ha tingut minuts en aquesta posició en un partit de pretemporada disputat a porta tancada. Segons va transcendir, va deixar bones sensacions, tot i que encara li falta rodatge en aquesta demarcació. El repte és majúscul, però les expectatives són positives.
David Alaba també té competència a la medul·lar
El gran obstacle que es trobarà David Alaba per jugar com a pivot és la presència de Aurélien Tchouaméni. El francès ha brillat com a pivot des de l'arribada de Xabi Alonso al Real Madrid i s'ha consolidat com a titular indiscutible. Tot i així, comptar amb un recanvi de nivell com Alaba és un luxe per a qualsevol entrenador.
Si per algun motiu Tchouaméni cau lesionat o necessita descans, tot apunta que David Alaba serà la primera opció. La seva experiència a l'elit i la seva capacitat d'adaptació el converteixen en una garantia. Xabi Alonso ho sap i ha donat l'ordre que es prepari per a aquest rol.
Així, el que semblava una pèrdua de protagonisme s'ha transformat en una oportunitat inesperada. David Alaba podria convertir-se en una peça clau en el nou projecte del Real Madrid. I aquest gir radical demostra que Xabi Alonso vol treure el màxim partit de tots els seus jugadors.
