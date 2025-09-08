Kylian Mbappé avisa: és millor que Vinícius Júnior. 'Li ha dit que vingui al Madrid'
El francès vol estar millor envoltat i per això ha parlat amb un dels seus amics: vol que fitxi pel Reial Madrid
Kylian Mbappé afronta la seva segona temporada al Real Madrid amb màxima felicitat i amb la il·lusió pels núvols. La seva primera campanya va estar marcada pel rendiment col·lectiu, que va acabar amb la destitució d'Ancelotti. A més, la seva manca de connexió amb Vinícius Júnior va generar molta incertesa en atac.
Kylian Mbappé ho intenta amb Vinícius Júnior
Els dos astres no van aconseguir entendre's al camp. S'esperava una societat temible, però les jugades gairebé mai acabaven bé. Això va obrir la porta a rumors sobre el futur d'ambdós.
Vinícius Júnior, de fet, va estar més fora que dins aquest estiu. Aràbia Saudita va presentar una oferta milionària i el brasiler, almenys per un moment, s'ho va pensar. També va sol·licitar una millora contractual que va incomodar la directiva.
Al final, malgrat tot el que s'ha comentat, Vinícius segueix al Real Madrid. La seva continuïtat obliga a trobar sintonia amb Mbappé si vol tornar a lluitar per la Champions League. En cas contrari, la convivència serà complicada.
Kylian Mbappé avisa, és millor que Vinícius Júnior: 'Li ha dit que vingui al Madrid'
Tanmateix, Kylian Mbappé sembla tenir altres plans en ment. Aprofitant la concentració amb la Selecció Francesa, ha parlat de la possibilitat d'incorporar un jugador que considera fins i tot millor que Vinícius. I no és altre que Michael Olise, el seu bon amic i actual extrem del Bayern Múnich.
Olise és un futbolista molt talentós. Té desbordament, visió de joc i gol, qualitats que encaixen perfectament en l'estil del Real Madrid. A més, la seva relació amb Kylian Mbappé és magnífica dins i fora del camp.
La idea de compartir vestidor al Bernabéu sedueix tots dos. Kylian Mbappé sap que amb Michael Olise tindria una connexió automàtica. Per això li hauria insistit perquè valori seriosament l'opció de venir a Espanya.
Perquè Michael Olise vingui, Vinícius Júnior ha de marxar
El problema és que per fer lloc a l'equip algú hauria de sortir. I tots els camins apunten a Vinícius Júnior. El seu rendiment irregular i les tensions contractuals el converteixen en el candidat ideal per abandonar el club.
Michael Olise 2025 - Insane Skills, Goals & Assists - HD
El valor de mercat de Michael Olise ronda els 100 milions d'euros. Per al Real Madrid seria més senzill abordar el fitxatge si es produeix la sortida de Vinícius. Fins i tot podria entrar en un intercanvi que deixaria satisfetes totes les parts.
Per ara no hi ha res oficial, però l'avís de Kylian Mbappé és evident. El francès creu que Michael Olise pot marcar diferències al Bernabéu. I si la seva opinió pesa, el Real Madrid podria fer un gir radical a la seva davantera.
