Oficial, Ronald Araújo parla i dona la mala notícia a Deco: 'Ja no depèn de mi...'

El Barça, encapçalat per Deco, tornarà a la feina aquest pròxim 13 de juliol, quan començarà la pretemporada de manera oficial. Els jugadors encara no estan citats, però Ronald Araújo ha estat un dels primers a aparèixer pel camp d'entrenament per començar a preparar-se i per llançar un missatge. Ronald Araújo, el futur del qual continua a l'aire, ha aprofitat la seva visita a Barcelona per avisar Deco i donar-li una molt mala notícia: el defensa no es calla, continua preocupant

Ronald Araújo va renovar amb el Barça fa pocs mesos, però ho va fer acceptant una clàusula de rescissió molt baixa i tot per facilitar una possible sortida durant el mercat de fitxatges. De fet, actualment Ronald Araújo té una clàusula de rescissió propera als 60 milions d'euros, però aquesta expira aquest pròxim 15 de juliol. Això sí, el Barça sap que s'asseurà a negociar per Ronald Araújo si arriba una bona oferta, cosa que ni el defensa ni el club culer descarten a data d'avui

Ronald Araújo ha tornat als entrenaments i ho ha fet llançant un missatge clar a Flick i també a Deco, director esportiu del Barça. Ronald Araújo vol seguir al Barça, però també recalca que vol jugar i ser important, cosa que Hansi Flick no li pot garantir. Ronald Araújo agrada molt a Deco i el lusità no vol acceptar la seva venda, però sap que en aquest assumpte mana l'economia, per la qual cosa el futur continua sent incert

Oficial, Ronald Araújo parla i li dona la mala notícia a Deco: 'Ja no depèn de mi...'

Ronald Araújo va acabar la temporada passada molt tocat: no era titular i, a més, la va "pifiar" en el duel de semifinals contra l'Inter, cosa que va encendre l'afició culer. El Barça no vol vendre'l, però el club culer assumeix que, si és necessari per motius econòmics, serà el primer a fer les maletes rumb a la Serie A o la Premier. De fet, en aquestes últimes hores ha estat clau el missatge d'un Ronald Araújo que ha trencat el seu silenci i que ha anunciat que ja ha parlat amb Deco

El Barça comptava amb Ronald Araújo, però el defensa central d'Uruguai aspira a jugar-ho tot i això és una cosa que Flick no li pot garantir. En una conversa mantinguda per les parts, Ronald Araújo ja va ser informat i l'uruguaià ho va entendre, ja que està per darrere de Cubarsí i d'Iñigo Martínez quant a rendiment esportiu. Ronald Araújo és part fonamental del vestidor, però el Barça el considera transferible i, per tant, té opcions de marxar aquests pròxims dies de mercat de fitxatges d'estiu

Ronald Araújo torna i parla amb Deco: "Pot ser que això passi al Barça..."

Ronald Araújo ha tornat abans d'hora als entrenaments i ho ha fet llançant un missatge que ha preocupat i molt a Deco: són molt males notícies per a ell. Deco està encantat amb el rendiment de Ronald Araújo i considera que, per edat, encara té molt marge de millora, però el defensa vol jugar-ho tot i Flick no pensa igual. Després de la sessió d'aquest dimecres 9 de juliol, Ronald Araújo s'ha aturat a signar autògrafs i, en ser preguntat, ha destacat que "el seu futur no depèn d'ell"

Dit d'una altra manera, Ronald Araújo no tanca el debat i continua alimentant rumors en relació amb el seu futur dins del mercat de fitxatges. Deco s'esperava que fos rotund, però l'uruguaià ha deixat caure que "encara no sap què vol el Barça". "Jo em vull quedar, però no sé què vol fer el club", ha apuntat Ronald Araújo, deixant preocupat un Deco que busca que la plantilla del Barça no es debiliti