Gerra d’aigua freda per a Joan Laporta, ni Jorge Mendes el pot ajudar: adeu Barça

És sobradament conegut que Joan Laporta i Jorge Mendes mantenen una relació propera i de màxima cordialitat des de fa temps. El president del FC Barcelona i el millor representant del món han treballat colze a colze en nombroses operacions i acords. La renovació de Lamine Yamal ha estat la seva darrera trobada pública, tot i que la veritat és que estan en contacte constant, ja que el club català necessita trobar un extrem.

Ara que Nico Williams ha renovat amb l'Athletic, Joan Laporta continua pentinant el mercat a la recerca d'un extrem de qualitat. Com és sabut, aquesta és la principal petició de Hansi Flick de cara a la pròxima temporada, i Laporta vol complir els seus desitjos. El president culer està valorant altres noms com Luis Díaz o Marcus Rashford, però encara no ha pres una decisió.

Ara bé, a més de Nico Williams, hi ha un altre extrem que no aterrarà al Camp Nou amb total seguretat: Rafael Leao. Joan Laporta fa un parell d'estius que manté converses amb Jorge Mendes per valorar el fitxatge de l'estrella portuguesa, però no ho ha aconseguit i ara ja és impossible. L'AC Milan li ha tancat la porta de sortida.

L'AC Milan no deixarà sortir Rafael Leao

Rafael Leao és el gran favorit de Joan Laporta per unir-se a l'elenc culer. Tanmateix, tot i l'interès culer, Leao no podrà arribar a la Ciutat Comtal, ja que l'AC Milan es nega a traspassar-lo. Com ha assenyalat l'entrenador rossonero, Massimiliano Allegri, ha parlat amb el futbolista i li ha deixat clar que serà un jugador important.

L'entrenador italià també va afirmar que el projecte de l'AC Milan es basa en Rafael Leao com un dels jugadors franquícia. I això que fa algunes setmanes s'estava valorant la seva venda per 70 milions. Tanmateix, Allegri, que ara té un paper protagonista al club, ha decidit que Leao no es toca.

Joan Laporta ja busca alternatives

Tot i que Rafael Leao era del gust de Joan Laporta, la veritat és que és un jugador que no crea total consens a la direcció esportiva. Ningú discuteix la seva gran qualitat, acompanyada d'una gran potència física, però no és menys cert que la seva irregularitat ha destacat en les últimes temporades. També cal assenyalar certs conflictes haguts amb diversos entrenadors en el passat.

El Barça necessita reinventar-se després de l'inesperat plantó de Nico Williams. Joan Laporta haurà d'aplicar el pla B: Luis Díaz i Marcus Rashford apareixen com a prioritats per la seva experiència internacional a l'elit europea. Dues situacions diferents amb preus molt diferents, encara que Luis Díaz és l'opció que més agrada a Deco i a Hansi Flick.