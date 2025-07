Al Barça gairebé tothom està content amb Hansi Flick, però hi ha un defensa central que s'ha cansat de l'alemany i que ha demanat marxar del club ara. El mercat de fitxatges ha portat moltes novetats a nivell de fitxatges, però ara començaran a arribar les primeres sorpreses en forma de sortides: Hansi Flick ja ho sap perfectament. Al Barça es compta amb gairebé tots els jugadors, però hi ha un defensa central que gairebé no ha jugat i que ha demanat sortir, ja que s'ha cansat de Hansi Flick.

El Barça ja estudia el mercat de fitxatges amb l'objectiu d'enfortir la plantilla, una cosa que s'està aconseguint amb fitxatges com el de Joan García, que ja s'entrena. Ara bé, Hansi Flick sap que, per estadística, no tots els jugadors estan contents i que, per tant, hi haurà sortides incontrolables. "És un fitxatge totalment inútil, perquè Hansi Flick no l'ha fet servir", asseguren fonts del Barça, que ja donen per feta la marxa d'un defensa central en els pròxims dies.

Si per alguna cosa destaca Hansi Flick és per apostar pels joves, però a la defensa no ha acabat sent del tot així. Flick ha avançat la línia defensiva més que mai, una cosa que costa molt de portar a la pràctica i que només els millors defenses del planeta poden fer cada setmana. Jugadors com Sergi Domínguez han tingut oportunitats, però hi ha un defensa central que tenia fitxa del filial que no ha arribat ni a debutar, cosa que ha generat molts conflictes.

Oficial, està molt fart de Hansi Flick i demana marxar del Barça: 'Fitxatge inútil'

Hansi Flick ja té la seva defensa escollida i res no canviarà, sobretot perquè el Barça no fitxarà cap defensa. La idea era fitxar Jonathan Tah, però el Barça va perdre la 'batalla' amb el Bayern de Munic, que va assegurar la seva arribada un cop va acabar contracte amb el Bayer Leverkusen. Amb tot això, Hansi Flick compta amb els següents defenses: Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Iñigo Martínez, Andreas Christensen i Eric García.

D'aquesta llista anteriorment citada, qui té més opcions de marxar és l'uruguaià Ronald Araújo, però la veritat és que la seva sortida, de moment, està paralitzada. En canvi, hi ha un altre defensa del Barça Atlètic que esperava comptar amb oportunitats per part de Hansi Flick i que finalment farà les maletes cansat del tècnic alemany del Barça. No hi ha marxa enrere: se'n cansa de Hansi Flick i demana marxar del Barça, el mercat de fitxatges està que crema i Joan Laporta ja confirma la venda.

Adeu al Barça: Flick no el vol a l'equip

El Barça Atlètic ha baixat a Segona Federació, cosa que farà que la plantilla de l'equip que lidera Belletti pateixi una completa reestructuració. Hi ha molts jugadors professionals que buscaran sortir del Barça, ja que Segona Federació és una categoria amateur amb poca visibilitat i que obliga a rebaixar la massa salarial del col·lectiu culer. Hi ha un defensa que va ser fitxat i que, després de 2 temporades al Barça, farà les maletes en aquest mercat de fitxatges d'estiu: està totalment confirmat per Laporta i Flick.

Hansi Flick mai ha confiat en el defensa senegalès de 22 anys Mamadou Mbacke, que va arribar procedent de la MLS per reforçar el filial culer. La idea de Mamadou Mbacke era debutar amb el Barça, però no ha estat així i, cansat de Hansi Flick, ha decidit fer les maletes durant aquest mercat de fitxatges.

El Barça qualifica Mbacke de 'fitxatge inútil', ja que no ha servit ni per aconseguir l'ascens a Segona Divisió ni per satisfer les necessitats de Hansi Flick: ara marxarà. Mbacke té contracte fins al juny de 2026, però el Barça estudia donar-li la carta de llibertat o intentar treure'n una petita quantitat pel seu traspàs: hi ha equips interessats en el senegalès.