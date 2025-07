La gran notícia ja és oficial: Gerard Martín pren la seva decisió i el Barça l’accepta

Gerard Martín s'ha convertit en l'exemple perfecte de resiliència i tenacitat a la plantilla dirigida per Hansi Flick. Va començar el seu periple a l'elit futbolística generant molts dubtes com a substitut natural d'Alejandro Balde. Va passar de jugar al filial culer a fer-ho al primer equip per la manca d'alternatives, però el tècnic germànic aviat va veure en Gerard alguna cosa diferent.

Gerard Martín va guanyar la partida a Àlex Valle, que ha estat recentment fitxat pel Como de Cesc. També va guanyar la partida a Héctor Fort, que amb Xavi Hernández a la banqueta havia demostrat ser un jugador vàlid. L'ex del Cornellà va anar guanyant confiança i el seu rendiment ha anat de menys a més, arribant al tram final de la temporada jugant a gran nivell.

Les seves dues assistències a les semifinals de Champions contra l'Inter han estat la seva millor actuació amb la samarreta culer. Tanmateix, els dubtes sobre la seva continuïtat no han deixat de créixer, ja que alguns consideren que no té nivell suficient per jugar a la primera plantilla del FC Barcelona. Tanmateix, Flick i Deco no són de la mateixa opinió i han demostrat la seva confiança total en el lateral esquerrà, que ha de decidir què fer amb el seu futur immediat.

Gerard Martín valora les ofertes rebudes i pren una decisió final

El Barça ha rebut en les últimes setmanes un parell d'ofertes de clubs anglesos per Gerard Martín. Es parla de l'interès del Wolverhampton i Bournemouth, dos equips en què Gerard Martín podria ser molt protagonista i brillar amb llum pròpia.

Ara bé, malgrat les propostes rebudes, Gerard Martín ha decidit que seguirà al Barça. Per això va renovar fa uns mesos fins al 2028. Hansi Flick, per la seva banda, està encantat amb la notícia, ja que compta amb ell per a la pròxima temporada com a suplent d'Alejandro Balde.

Gerard Martín es queda, però no començarà la pretemporada amb els seus companys

El lateral del FC Barcelona només pensa a recuperar-se al més aviat possible de l'operació a què s'ha hagut de sotmetre al cinquè metacarpià de la seva mà dreta. Gerard Martín es va lesionar en l'estrena de la Selecció Sub-21 i el seu temps estimat de baixa es va indicar en unes cinc setmanes. No podrà ser amb els seus companys el pròxim dia 13 al primer entrenament de la nova temporada, però s'espera que estigui plenament recuperat per anar a la gira asiàtica.

Gerard Martín està totalment focalitzat en el Barça i no pensa en cap altra cosa que no sigui jugar al Camp Nou. Hansi Flick està encantat amb la seva decisió, confia en Gerard i en la seva feina defensiva al terreny de joc. Malgrat les ofertes ha decidit quedar-se.