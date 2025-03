Oficial, es perd el Barça-Benfica per lesió: Hansi Flick s'assabenta a última hora

El Barça disputa aquesta tarda a les 18:45 hores, a l'Olímpic de Montjuïc, el partit de tornada corresponent a l'eliminatòria de vuitens de final de la Champions League. Els de Hansi Flick ho tenen ben encarrilat per passar de ronda, encara que els portuguesos segur que plantaran cara com ja va passar fa una setmana a Da Luz.

Així, l'1-0 de l'anada no és definitiu, ja que Hansi Flick haurà de jugar sense el seu millor defensa, Pau Cubarsí, que va acabar expulsat. El jove central català va veure la vermella directa a causa d'una dura falta comesa sobre el davanter grec Pavlidis al límit de l'àrea. Sens dubte, serà un partit apassionant entre dos equips molt ofensius que sempre surten a guanyar.

Ara bé, malgrat que Barça i Benfica tenen dues de les millors plantilles d'Europa, aquesta tarda hi haurà una absència molt destacada que pot ser decisiva per al resultat final.

Hansi Flick no es guarda res

El tècnic alemany té ja definit el seu onze titular per enfrontar-se al Benfica: Hansi Flick té clar que la prioritat passa per no encaixar gols. Per tant, si no hi ha novetat d'última hora, l'equip estarà format per Szczesny a la porteria, sent l'eix defensiu per Araújo i Iñigo Martínez. Els laterals seran els de sempre: Koundé al dret i Balde al costat esquerre.

Al centre del camp, Hansi Flick presentarà un doble pivot amb Pedri i De Jong. Mentre que, en atac, Raphinha ocuparà l'extrem esquerre, Dani Olmo la mitjapunta i Lamine Yamal la banda dreta. El polonès Robert Lewandowski serà, una vegada més, la referència de l'atac culer.

Hansi Flick vol oferir un bon homenatge a Carles Miñarro, el metge del FC Barcelona mort de forma sobtada el passat dissabte, i no es guarda res a la banqueta. Això sí, el Benfica no tindrà tanta sort, ja que a més del sancionat Álvaro Carreras, la seva gran estrella tampoc podrà estar: parlem d'Ángel Di María.

Notable absència al Benfica: Ángel Di María es queda fora

Ángel Di María ha estat descartat de la convocatòria del Benfica per al partit de tornada dels vuitens de final contra el Barça. El davanter argentí no s'ha recuperat a temps de la lesió muscular que pateix i és baixa definitiva per a l'encontre d'aquesta tarda. Magnífica notícia per a Hansi Flick, tenint en compte que Di María és un futbolista de gran qualitat i diferencial.

Ángel Di María ja es va perdre el partit d'anada a l'estadi Da Luz a Lisboa i ara es queda a Portugal per seguir amb el seu procés de recuperació. Hansi Flick ha tingut coneixement de la seva baixa en les últimes hores, el Benfica no ho ha fet públic fins fa poques hores. El partit és de vital importància per al Barça que té posades moltes esperances en aquesta edició actual de la Champions.