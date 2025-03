Nike ho fa oficial, adeu al Liverpool: fitxatge TOP per al Barça, adeu a Leo Messi

Barça i Nike van decidir mantenir units els seus camins després de diversos mesos de negociació i ara, la multinacional nord-americana, tindria la clau perquè el club culer tanqui un fitxatge TOP. Nike, actual patrocinador del Liverpool de Slot, ha fet oficial que deixarà de vestir el club anglès i, per tant, vol que una estrella de la Premier fitxi pel Barça. El nou fitxatge TOP del Barça provocaria que Leo Messi no tornés al Barça, ja que Nike pujarà molt fort perquè un gran jugador del Liverpool fitxi pel club culer.

Barça i Leo Messi semblava que tornarien a trobar-se, però la veritat és que cap de les dues parts ha acabat de posar-se d'acord per saldar la ruptura existent. De moment, el Barça esperava que fos Leo Messi qui prengués la decisió, però tot ha canviat amb el darrer moviment de Nike.

El Barça ja entra de ple en les primeres setmanes prèvies al mercat de fitxatges d'estiu i ho fa amb l'objectiu clar de poder fitxar el crack del Liverpool. Després de no aconseguir fitxar cap extrem talentós, el Barça, liderat per Joan Laporta, ha posat el focus en acudir al mercat de fitxatges per tancar una arribada obligada per Nike. La marca s'ha bolcat amb el Barça perquè pugui operar amb el famós 1:1 de LaLiga i pugui fitxar el crack del Liverpool, més en forma que Leo Messi.

Nike s'acomiada del Liverpool i busca que una de les seves estrelles fitxi pel Barça: "Joan Laporta ja prepara les màquines"

El Barça acudirà al mercat de fitxatges d'estiu obligat per Nike, la marca de roba esportiva que patrocina el Barça des de fa diverses temporades. Nike ha signat un nou contracte amb el Barça, però vol que el club que lidera Joan Laporta fitxi una estrella del Liverpool que ajudaria a vendre moltes samarretes. El Barça està disposat a passar pel cèrcol: sap que Flick vol fitxar un extrem i la proposta de Nike és interessant, encara que li tancaria les portes a Messi.

Més enllà del fracàs del fitxatge de Nico Williams, Joan Laporta ha volgut passar pàgina i, per això, sabia que era imprescindible haver d'acudir al mercat de fitxatges d'estiu. L'objectiu és reforçar l'atac, però el Barça ja diu adeu a Leo Messi i aprofita la ruptura entre Nike i Liverpool per tancar un fitxatge espectacular. Nike s'ha bolcat amb el Barça: vol que torni a ser un gran club europeu i que lideri el rànquing de venda de samarretes amb un fitxatge TOP del Liverpool.

Nike ho fa oficial, adeu al Liverpool: fitxatge TOP per al Barça, adeu a Leo Messi

El Barça vol fitxar, però necessitava comptar amb el suport de Nike i, pel que sembla, aquest suport arribarà durant el mercat de fitxatges d'estiu. El motiu està més que clar: Nike vol que el Barça fitxi i, per tant, intentarà ajudar-lo amb una estrella TOP mundial vinguda de Liverpool. El problema serà que l'arribada d'aquesta estrella suposarà l'adeu de Leo Messi, ja que parlem d'un jugador que ocupa la mateixa posició sobre el terreny de joc.

Nike ha trencat relacions amb el Liverpool, club anglès que ha fitxat per Adidas i que convertirà els de Slot en un dels clubs millor pagats. En aquesta direcció, el Liverpool vol que el Barça s'oblidi de Leo Messi i fitxi Mohamed Salah, estrella egípcia que acaba contracte i que arribaria gratis a Barcelona. Salah està disposat a unir-se al Barça i sap que, amb el suport de Nike, pot tancar el seu darrer gran capítol com a futbolista.