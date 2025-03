Oficial, se pierde el Barça-Benfica por lesión: Hansi Flick se entera a última hora

El Barça disputa esta tarde a las 18:45 horas, en el Olímpic de Montjuïc, el partido de vuelta correspondiente a la eliminatoria de octavos de final de la UEFA Champions League. Los de Hansi Flick lo tienen bien encaminado para pasar de ronda, aunque los portugueses seguro que plantan cara como ya pasó hace una semana en Da Luz.

Así, el 1-0 de la ida no es definitivo, pues Hansi Flick tendrá que jugar sin su mejor zaguero, Pau Cubarsí, que terminó expulsado. El joven central catalán vio la roja directa debido a una dura falta cometida sobre el delantero griego Pavlidis al borde del área. Sin duda, será un partido apasionante entre dos equipos muy ofensivos que siempre salen a ganar.

Ahora bien, pese a que Barça y Benfica tienen dos de las mejores plantillas de Europa, esta tarde habrá una ausencia muy destacada que puede ser decisiva para el resultado final.

Hansi Flick no se guarda nada

El técnico alemán tiene ya definido su once titular para medirse al Benfica: Hansi Flick tiene claro que la prioridad pasa por no encajar goles. Por lo tanto, si no hay novedad de última hora, el equipo estará formado por Szczesny en la portería, siendo el eje defensivo para Araújo e Iñigo Martínez. Los laterales serán los de siempre: Koundé en el diestro y Balde en el costado zurdo.

En el centro del campo, Hansi Flick va a presentar un doble pivote con Pedri y De Jong. Mientras que, en ataque, Raphinha ocupará el extremo zurdo, Dani Olmo la mediapunta y Lamine Yamal la banda derecha. El polaco Robert Lewandowski será, una vez más, la referencia del ataque culé.

Hansi Flick quiere ofrecer un buen homenaje a Carles Miñarro, el médico del FC Barcelona fallecido de forma repentina el pasado sábado, y no se guarda nada en el banquillo. Eso sí, el Benfica no tendrá tanta suerte, pues además del sancionado Álvaro Carreras, su gran estrella tampoco podrá estar: hablamos de Ángel Di María.

Notable ausencia en el Benfica: Ángel Di María se queda fuera

Ángel Di María ha sido descartado de la convocatoria del Benfica para el partido de vuelta de los octavos de final contra el Barça. El delantero argentino no se ha recuperado a tiempo de la lesión muscular que padece y es baja definitiva para el encuentro de esta tarde. Magnífica noticia para Hansi Flick, teniendo en cuenta que Di María es un futbolista de gran calidad y diferencial.

Ángel Di María ya se perdió el partido de ida en el estadio Da Luz en Lisboa y ahora se queda en Portugal para seguir con su proceso de recuperación. Hansi Flick ha tenido conocimiento de su baja en las últimas horas, el Benfica no lo ha hecho público hasta hace escasas horas. El partido es de vital importancia para el Barça que tiene puestas muchas esperanzas en esta edición actual de la Champions.